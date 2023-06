Πέθανε σε ηλικία 93 ετών ο άνθρωπος πίσω από τη δημιουργία του Wolverine

Ο John Romita Sr, ο άνθρωπος πίσω από τη δημιουργία των αγαπημένων χαρακτήρων των κόμικς της Marvel, Wolverine και Mary Jane Watson, πέθανε σε ηλικία 93 ετών.

Ο Romita πέθανε «ήσυχα στον ύπνο του», όπως επιβεβαίωσε ο γιος του με ανάρτηση την Τετάρτη, περιγράφοντας τον πατέρα του ως «τον σπουδαιότερο άνθρωπο που γνώρισε ποτέ».

Marvel Comics artist John Romita Sr., co-creator of Wolverine, The Punisher and Mary Jane Watson, has died aged 93. pic.twitter.com/9FWzJpSsXD

— IGN (@IGN) June 14, 2023