Πέθανε σε ηλικία 62 ετών πασίγνωστη ηθοποιός του Χόλιγουντ

Στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν μετά από βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο, άφησε την τελευταία της πνοή η Αμερικανίδα ηθοποιός, γνωστή από τον ρόλο της στην ταινία «Ο Γουίλι Γουόνκα και το εργοστάσιο σοκολάτας» με τον Τζιν Γουάιλντερ, Ντενίς Νίκερσον.

Η γνωστή ηθοποιός σύμφωνα με όσα κάνει γνωστά η αμερικανική ιστοσελίδα TMZ, το προηγούμενο διάστημα είχε υποστεί σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο. Για τον λόγο αυτό μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο όπου μπήκε σε μηχανική υποστήριξη.

Τελευταία επιθυμία της ηθοποιού – σύμφωνα με την οικογένειά της – ήταν να αποτεφρωθεί. Εκτός από το «Willy Wonka,» η Ντενίς Νίκερσον έπαιξε την Allison στο «The Electric Company». Εμφανίστηκε επίσης στο «Dark Shadows» και ένα επεισόδιο του «The Brady Bunch».

R.I.P. Denise Nickerson (1957-2019). She was an American child actress, best known for her roles as 'Violet Beauregarde' in "Willy Wonka & the Chocolate Factory" (1971), 'Amy Jennings' and 'Nora Collins' in the soap opera "Dark Shadows"(1966-71). So long, Denise. #RIP pic.twitter.com/kc0e2zxNEN

