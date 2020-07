Πέθανε σε ηλικία 59 ετών η κόρη του Νέλσον Μαντέλα, Ζίντζι

View this post on Instagram

The daughter of the late Nelson Mandela and Winnie Madikizela Mandela just passed away💔💔 Rest in Peace Comrade💔 We will always love you✊🏼❤️ . . @afro_africano . . #blacklivesmatter #africanqueen #naija #abuja #ghana #lagos #usdarkskins #durban #polokwane #pretoria #johannesburg #mpumalanga #capetown #nairobi #southafrican #southafricancelebrity #instamodels #freestate #tanzania #portelizabeth #portharcourt #instamodels #blackqueen #zindzimandela #Botswana #congo #liberia #philadelphia #Miami #atlanta