Πέθανε σε ηλικία 42 ετών ο ηθοποιός των X-Men, Adan Canto, μετά από μάχη με τον καρκίνο

O Μεξικανός ηθοποιός, Adan Canto, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 42 ετών μετά από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο σκωληκοειδούς, ένα σοβαρότατο πρόβλημα υγείας που τον είχε αναγκάσει να σταματήσει από την 3η σεζόν της σειράς The Cleaning Lady, στην οποία πρωταγωνιστούσε.

Τη θλιβερή είδηση του θανάτου του ηθοποιού μετέδωσαν οι εκπρόσωποί του και το Fox. «Είμαστε συντετριμμένοι που μαθαίνουμε για τον θάνατο του Adan Canto», ανέφερε το τηλεοπτικό δίκτυο στην ανακοίνωσή του. «Ο Adan είχε ένα βάθος πνεύματος που ελάχιστοι γνώρισαν πραγματικά. Όσοι το είδαν, άλλαξαν για πάντα», τόνισαν οι εκπρόσωποί του.

Ποιος ήταν ο Adan Canto

Ο Adan Canto ήταν διάσημος Μεξικανός ηθοποιός. Γεννήθηκε στο Ciudad Acuna, στην Coahuila του Μεξικού και ξεκίνησε την καριέρα του ως μουσικός σε ηλικία 16 ετών, γράφοντας τραγούδια για μεξικανικές τηλεοπτικές εκπομπές και ταινίες. Πρώτος του ρόλος ήταν στη μεξικάνικη σειρά «Estado de Gracia».

Ενσάρκωσε πολλούς αξιοσημείωτους ρόλους, όπως στο X-Men: Days of Future Past το 2014 ενώ έκανε σημαντική καριέρα στην τηλεόραση με πρωταγωνιστικούς ρόλους σε σειρές όπως στο The Following και στο Designated Survivor. Τελευταίος του ρόλος ήταν στη σειρά The Cleaning Lady.

Εμφανίστηκε επίσης στις σειρές Mixology, Narcos, Blood and Oil και Second Change αλλά και στις ταινίες Amanda and Jack Go Glamping, 2 Hearts, Bruised, The Devil Below και Agent Game.

Ο Adan Canto δεν μπόρεσε να συμμετάσχει στα γυρίσματα της 3ης σεζόν του The Cleaning Lady λόγω της ασθένειάς του, ωστόσο σχεδίαζε να ξαναμπεί στη σειρά αργότερα. Τώρα, η σειρά θα του αποτίσει φόρο τιμής στο άνοιγμα της 3ης σεζόν στις 5 Μαρτίου.

«Είμαστε συντετριμμένοι με τον θάνατο του Adan Canto. Ένας υπέροχος ηθοποιός και αγαπητός φίλος. Είχαμε την τιμή να τον έχουμε ως μέλος της οικογένειας της Warner Bros. Television και του FOX Entertainment από το ντεμπούτο του στις ΗΠΑ στο The Following πριν από πάνω από μια δεκαετία», σημείωσαν στην ανακοίνωσή τους οι κολοσσοί των αμερικανικών media.

«Πιο πρόσφατα φώτισε την οθόνη στο The Cleaning Lady με μια δυνατή ερμηνεία που ανέδειξε την τέχνη, το εύρος, το βάθος και την ευπάθειά του. Θρηνούμε με τη Stephanie, τα παιδιά του και τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Θα μας λείψει πολύ ο Adan», συμπλήρωσαν στην ανακοίνωσή τους.

Με πληροφορίες από Deadline και Variety

Πηγή:ethnos