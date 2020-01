Πέθανε σε ηλικία 39 ετών ο πρώην NBAer Ρόμπερτ Άρτσιμπαλντ

Νεκρός στο σπίτι του στο Ιλινόις των ΗΠΑ βρέθηκε ο Ρόμπερτ Άρτσιμπαλντ που αγωνίσθηκε στο παρελθόν για μια διετία περίπου στο ΝΒΑ. Ήταν μόνο 39 ετών και τα αίτια που οδήγησαν στον ξαφνικό θάνατο του δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Ο Άρτσιμπαλντ ήταν ο πρώτος Σκοτσέζος που έπαιξε στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου και αγωνιζόμενος στους Μέμφις Γκρίζλις στους Φίνιξ Σανς τους Ορλάντο Μάτζικ και τους Τορόντο Ράπτορς. Το 2004 επέστρεψε στην Ευρώπη και έπαιξε στην Βαλένθια , την Μπανταλόνα , την Μάλαγα και την Σαραγόσα. Το 2012 εγκατέλειψε την ενεργό δράση.

Ο Πάου Γκασόλ , συμπαίκτης του Άρτσιμπαλντ στους Γκρίζλις έγραψε μέσω social media: «Είμαι στεναχωρημένος, πολύ στεναχωρημένος. Ο Ρόμπερτ Άρτσιμπαλντ, πρώην συμπαίκτης μου στους Grizzlies, πέθανε. Οι σκέψεις μου είναι με την οικογένεια και τους φίλους του».

Sad, very sad. @RobertArchibald , former teammate on the @memgrizz , has passed away. My thoughts are with his family and friends. RIP, Robert🙏🏻😞 pic.twitter.com/8ENJ4ZZc21

RIP to former #illini Robert Archibald. Was 39 years old, so many awesome memories and moments watching him on the court. Big Ten Champion and the impact you see he made on his teammates and former coaches shows the kind of man he was. Turned into a heck of a player, NBA veteran

— Ryan Evan (@IlliniPulseRy) January 24, 2020