Πέθανε ο Στιβ Μακέι των θρυλικών Pulp σε ηλικία 56 ετών

Ο Στιβ Μακέι, δηλαδή ο μπασίστας των θρυλικών Pulp, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών, ωστόσο ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί η ακριβής αιτία θανάτου του, παρά μόνο ότι νοσηλευόταν 3 μήνες στο νοσοκομείο.

Η σύζυγός του, Κέιτι Γκραντ, ανακοίνωσε τα δυσάρεστα νέα στο προσωπικό της προφίλ στο Instagram, γράφοντας: «Μετά από τρεις μήνες στο νοσοκομείο, παλεύοντας με όλη του τη δύναμη και την αποφασιστικότητα, είμαστε σοκαρισμένοι και συντετριμμένοι που αποχαιρετήσαμε τον λαμπρό, όμορφο σύζυγό μου, Steve Mackey. Ο Steve πέθανε σήμερα, μια απώλεια που άφησε εμένα, τον γιο του Marley, τους γονείς Kath και Paul, την αδελφή Michelle και πολλούς φίλους συντετριμμένους. Ο Steve ήταν ο πιο ταλαντούχος άνθρωπος που γνώρισα ποτέ, ένας εξαιρετικός μουσικός, παραγωγός, φωτογράφος και κινηματογραφιστής. Όπως και στη ζωή του, λατρεύτηκε από όλους όσων οι δρόμοι του διασταυρώθηκαν στους πολλαπλούς δημιουργικούς κλάδους που κατέκτησε. Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες σε όλο το προσωπικό του NHS που εργάστηκε ακούραστα για τον Steve. Θα μας λείψει αφάνταστα. Η οικογένεια έχει ζητήσει να παραμείνει ιδιωτική αυτή τη στιγμή».

Steve Mackey, the longtime bassist for the Britpop band Pulp, has died at the age of 56. https://t.co/fVbewGR8tV

— Rolling Stone (@RollingStone) March 2, 2023