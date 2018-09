Πέθανε ο Marty Balin, ο κιθαρίστας των Jefferson Airplane στα 76 του χρόνια

Σίγησε η ψυχεδελική κιθάρα του Marty Balin, ιδρυτικού μέλους των Jefferson Airplane και των Jefferson Starship, την Πέμπτη το βράδυ σε ηλικία 76 ετών, από άγνωστη, ως τώρα, αιτία.

Το 2016, ο Balin, ενώ ήταν σε περιοδεία, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση ανοικτής καρδιάς στο νοσοκομείο Mount Sinai Beth Israel στη Νέα Υόρκη. Ακολούθως κατήγγειλε ιατρικές κακοποιήσεις σε βάρος του για βλάβες στις φωνητικές χορδές, στα νεφρά και απώλειας του αριστερού αντίχειρα και της μισής γλώσσας του!

Ο κιθαρίστας των Jefferson Airplane, Marty Balin, το 1965 ίδρυσε το συγκρότημα που αργότερα καθόρισε τον ψυχεδελικό ροκ του Σαν Φρανσίσκο, με τον εμβληματικό δίσκο τους “Surrealistic Pillow” του 1967 που περιείχε τα “Somebody To Love” και “White Rabbit”, τα πλέον αναγνωρίσιμα τραγούδια τους με την συγκλονιστική ερμηνεία της τραγουδίστριάς τους Grace Slick. Επίσης έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία όλων των άλμπουμ του συγκροτήματος στη δεκαετία του ’60, ως κιθαρίστας, τραγουδιστής και συνθέτης μεταξύ αυτών τα “After Bathing at Baxter’s”, “Crown of Creation”και το περίφημο “Volunteers”.

Ο Martyn Jerel Buchwald, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, από το Σινσινάτι του Οχάιο, άλλαξε το όνομά του το 1962 όταν άρχισε να ηχογραφεί στην Challenge Records. Αργότερα σχημάτισε τους Jefferson Airplane παρέα με τους Paul Kantner, Jorma Kaukonen, Jack Casady, Slip Spence και την τραγουδίστρια Signe Toly Anderson. Tο 1966 κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο των Jefferson Airplane “Takes Off” . Ακολούθως η Anderson αντικαταστάθηκε από το Grace Slick. Στο αριστουργηματικό δεύτερο δίσκο τους“Surrealistic Pillow” συνέγραψε πέντε τραγούδια συμπεριλαμβανομένου των “Comin’ Back To Me” και «She Has Funny Cars», στα οποία επίσης τραγούδησε.

Συμμετείχε σε όλες τις πιο διάσημες συναυλίες τους, συμπεριλαμβανομένου το Human Be-In του 1967 στο πάρκο Golden Gate του Σαν Φρανσίσκο, το Monterey Pop Festival, το Woodstock και το Altamont Festival το 1969, όπου ο Balin χτυπήθηκε άγρια ​​από τους Hells Angels όταν έσπευσε να βοηθήσει ένα ακροατή που βρισκόταν σε κίνδυνο. Μέσα σε περίπου ένα χρόνο από τότε εγκατέλειψε το συγκρότημα μη μπορώντας να έχει με τα υπόλοιπα μέλη την επικοινωνία που θα ήθελε, λόγω εθισμού τους στις χημικές ουσίες, όπως είχε αναφέρει αργότερα. Ο ίδιος προτιμούσε το αλκοόλ.

Με την Grace Slick και τον Paul Kantner συναντήθηκαν ξανά όταν διαλύθηκαν οι Jefferson Airplane και σχημάτισαν τους Jefferson Starship κι έκαναν 4 δίσκους μαζί από το 1974-78, όπου ο Marty Balin συμμετείχε ως τραγουδιστής μόνο . Μέλος τους ήταν και ο Papa John Creach με το ηλεκτρικό βιολί του. Οι Jefferson Starship συνέχισαν και μετά την αποχώρηση του Balin,ως το 1984, χωρίς ποτέ να έχουν την ποιότητα των Jefferson Airplane. Ωστόσο το συγκρότημα γνώρισε εμπορική επιτυχία, ιδιαίτερα με το τραγούδι του Balin “Miracles” από το δίσκο “Red Octapus” που έφθασε στο Νο 3 το 1975. Ο Marty Balin μετά την αποχώρησή του από τους Jefferson Starship ακολούθησε σόλο πορεία.

Το 1989, συμμετείχε στην reunion περιοδεία των Jefferson Airplane και τέσσερα χρόνια αργότερα των Jefferson Starship για να εγκαταλείψει την ενεργό δράση το 2016 λόγω της εγχείρησης που υποβλήθηκε και των επιπλοκών της.

Ο Marty Balin εκτός από σπουδαίος μουσικός ήταν επίσης από τους πιο όμορφους ρόκερς και συνήθως πόζαρε δίπλα στην Grace Slick.

