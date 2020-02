Πέθανε ο «Mad Mike»: Έφτιαξε αυτοσχέδιο πύραυλο, μπήκε μέσα και εκτοξεύθηκε

Νεκρός είναι ο ατρόμητος «Mad Mike», ο οποίος το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου έπεσε από ύψος 1.500 μέτρων, καθώς συνετρίβη ο αυτοσχέδιος πύραυλος που είχε δημιουργήσει. Η συντριβή έγινε σε μία περιοχή κοντά στο Barstow, στην Καλιφόρνια την ώρα που βρισκόταν μέσα σε ρουκέτα που είχε δημιουργήσει ο ίδιος μαζί με τον συνεργάτη του, Waldo Stakes.

Ο Mike Hughes ήταν 64 ετών και η συντριβή μαγνητοσκοπήθηκε από το Science Channel, στο πλαίσιο σειράς ντοκιμαντέρ που ετοίμαζε το κανάλι με την ονομασία «Homemade Astronauts». Σε ανακοίνωσή του το Science Channel ανέφερε: «οι σκέψεις μας και οι προσευχές μας είναι μαζί με την οικογένειά του. Ήταν το όνειρό του και το Science Channel ήταν εκεί για να απαθανατίσει το ταξίδι του».

Michael 'Mad Mike' Hughes tragically passed away today during an attempt to launch his homemade rocket. Our thoughts & prayers go out to his family & friends during this difficult time. It was always his dream to do this launch & Science Channel was there to chronicle his journey pic.twitter.com/GxwjpVf2md

