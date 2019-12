Πέθανε ο ηθοποιός Ντάνι Αγιέλο

Ενας από τους πιο χαρισματικούς ηθοποιούς β ρόλων του Χόλιγουντ, ο Ντάνι Αγιέλο πέθανε σε ηλικία 86 ετών. Ο Ντάνι Αγιέλο είχε προταθεί μάλιστα και για Όσκαρ β ανδρικού ρόλου στο Do The Right Thing, του Σπάικ Λι. Πέθανε σε νοσοκομείο του Νιου Τζέρσει σύμφωνα με το TMZ.

Η μάνατζέρ του Tracey Miller, επιβεβαίωσε τη δυσάρεστη είδηση και ζήτησε εκ μέρους της οικογένειας να σεβαστούν την θλίψη τους.

Ο Ντάνι Αγιέλο ήταν παντρεμένος επί 60 χρόνια με τη Σάντι Κοέν και απέκτησε μαζί της τρία παιδιά. Ο Ντάνι Αγιέλο είχε πρωταγωνιστήσει σε ταινίες με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο και είχε παίξει στο Νονό 2 του Κόπολα.

Πηγή: Έθνος