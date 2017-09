Ο ηθοποιός Μπέρνι Κάσι άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 78 ετών.

Ο Κάσι έγινε ιδιαίτερα γνωστός μέσα από τους ρόλους του στις ταινίες «Revenge of the Nerds» και «I’m Gonna Git You Sucka».

«Το αστέρι της κωμωδίας απεβίωσε το μεσημέρι της Τετάρτης, έπειτα από σύντομη ασθένεια. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν σε νοσοκομείο του Los Angeles και έφυγε από τη ζωή περιτριγυρισμένος από φίλους και συγγενείς», δήλωσε ο εκπρόσωπός του στο TMZ.

