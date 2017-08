Πέθανε ο διάσημος Βρετανός παρουσιαστής σερ Μπρους Φορσάιθ

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο σερ Μπρους Φορσάιθ, ο βετεράνος παρουσιαστής και σόουμαν πολλών επιτυχημένων τηλεοπτικών εκπομπών της βρετανικής τηλεόρασης.

Η υγεία του ήταν ιδιαίτερα βεβαρυμένη, καθώς πριν από μερικούς μήνες είχε νοσηλευτεί από λοίμωξη του αναπνευστικού.

Η μακρόχρονη και σπουδαία καριέρα του ξεκίνησε όταν εκείνος ήταν 14 ετών. Έγινε ο πιο ακριβοπληρωμένος τηλεοπτικός σταρ της Βρετανίας και έγινε διάσημος για τις εκπομπές όπως το « The Generation Game», «Play Your Cards Right» και «The Price is Right», το οποίο μάλιστα είχε μεταφερθεί και στην ελληνική τηλεόραση με τον τίτλο «Η τιμή τιμή δεν έχει».

Η ανακοίνωση του εκπροσώπου του ανέφερε: «Με μεγάλη θλίψη η οικογένεια Φορσάιθ ανακοινώνει ότι ο σερ Μπρους έφυγε από τη ζωή το απόγευμα, εν ειρήνη στο σπίτι του, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του Γουιλνέλια και τα παιδιά του».

Μία καριέρα 75 ετών

Η καριέρα του Φορσάιθ, ο μετρούσε σχεδόν οκτώ δεκαετίες, όπου πέρασε από το βαριετέ στην βραδυνή τηλεοπτική ζώνη του Σαββάρου.

Στην πορεία του, έγινε ένας από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα στον τομέα της ψυχαγωγίας, με αστείρευτη ενέργεια. Το όνομά του έγινε συνώνυμο μίας πληθώρας τηλεπαιχνιδιών που κυριάρχησαν στην ψυχαγωγική τηλεοπτική ζώνη τις δεκαετίες του ’60, του ’70 και του ’80.

Σε μία ηλικία που οι περισσότεροι συνάδελφοί του θα είχαν αποχωρήσει από την ενεργό δράση, η καριέρα του απογειώθηκε ξανά με το σόου του BBC «Strictly Come Dancing».

Το 2012, το Γκίνες το αναγνώρισε ως τον άνδρα παρουσιαστή με τη μεγαλύτερη -σε διάρκεια- καριέρα στην τηλεόραση.

Από τα 8 του έδειξε την κλίση του στην ψυχαγωγία

Ο Μπρους Τζόζεφ Φορσάιθ Τζόνσον, όπως ήταν το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε στο νότιο Λονδίνο, στις 22 Φεβρουαρίου 1928.

Ο πατέρας του διατηρούσε γκαράζ, ενώ στο σπίτι και οι δύο γονείς του έπαιζαν μουσική και τραγουδούσαν, γεγονός που εξηγεί την έφεσή του στην ψυχαγωγία.

Το ενδιαφέρον του για τη βιομηχανία του θεάματος ξεκίνησε στην ηλικία των οκτώ ετών, όταν τον «έπιασαν» να χορεύει παρακολουθώντας μία ταινία του Φρεντ Αστέρ.

Πολλά χρόνια μετά εξήγησε το κίνητρό του σε εκπομπή του BBC: «Ήθελα να γίνω διάσημος για να αγοράσω μία γούνα στη μητέρα μου».

Όμως, ο δρόμος προς την επιτυχία δεν ήταν στρωμένος με ροδοπέταλα. Για τα επόμενα 16 χρόνια έδινε παραστάσεις σε θέατρα και εκκλησιαστικές αίθουσες σε όλη τη Βρετανία, κοιμόταν στο χώρο των αποσκευών μέσα σε βαγόνια τρένου και περίμενε τη μεγάλη στιγμή.

Αυτή η στιγμή ήρθε το 1958, σε μία χρονική περίοδο που ήταν άνεργος για περισσότερους από τρεις μήνες και σκεφτόταν σοβαρά να παρατήσει το όνειρο της σόουμπιζ.

Τού έγινε πρόταση να παρουσιάσει το το Sunday Night at the London Palladium, ένα τηλεοπτικό σόου – βαριετέ. Και δικαιώθηκε. Απέκτησε τη φήμη που πάντα ονειρευόταν και δεν εμφανιζόταν απλά σε λίγους θεατές του θεάτρου, αλλά μπροστά σε εκατομμύρια τηλεθεατές.

Αυτή ήταν και η αρχή μίας σπουδαίας καριέρας. Το 2016 είχε αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας, καθώς τον Νοέμβριο του 2015 είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση ανευρυσμάτων.

Ήταν ένας από τους τελευταίους performer του παραδοσιακού music hall που εργάστηκε στη βρετανική τηλεόραση. Αν και σε αυτήν την ηλικία, δεν είχε χάσει το πλατύ του χαμόγελο και είχε τον ίδιο ενθουσιασμό.

«Πάνω στη σκηνή νιώθω 35άρης. Η δουλειά συνεπαίρνει το σώμα μου και γίνομαι νεότερος. Για αυτό δεν σταματάω», έλεγε.

Πηγή: Πρώτο Θέμα