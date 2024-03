Πέθανε η Jennifer Leak, γνωστή από τον ρόλο της στα Ατίθασα Νιάτα

Η ηθοποιός Jennifer Leak – που έγινε γνωστή μέσα από τη σειρά «Ατίθασα νιάτα» έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών.

Η πρωταγωνίστρια της σαπουνόπερας απεβίωσε στο σπίτι της στις 18 Μαρτίου στη Φλόριντα την περασμένη εβδομάδα καθώς τα τελευταία χρόνια έδινε μάχη με την προϊούσα υπερπυρηνική παράλυση, μια σπάνια νευρολογική ασθένεια σύμφωνα με το East Hampton Star, το οποίο ανέφερε πρώτο το θάνατό της.

Το πρακτορείο ανέφερε επίσης ότι ο εγκεφαλικός ιστός της δωρίζεται στην Mayo Clinic για έρευνα. Σχετικά με τους αγώνες για την υγεία της, ο επί 47 χρόνια σύζυγός της, James D’Auria πρόσθεσε: «Το θάρρος και η γενναιότητά της προσπάθησαν μάταια να καταπολεμήσουν την ασθένεια».

Baby Tim Matheson. He posted some lovely tribute to his first wife Jennifer Leak who passed away last week—he met her on the set of the Lucille Ball/Henry Fonda comedy Yours, Mine, and Ours a year or so after #DivorceAmericanStyle #TCMParty pic.twitter.com/M7pgDUh0te — Frank Wells (@FrankTracy) March 30, 2024

Στον θάνατό της αναφέρθηκε και ο πρώην σύζυγός της και επίσης ηθοποιός, Τιμ Μάθεσον με μία ανάρτηση στο προσωπικό του προφίλ στο Facebook.

«Με βαριά καρδιά μεταφέρω τα νέα για τον θάνατο της Τζένιφερ Λικ, σε ηλικία 76 ετών», ανέφερε μεταξύ άλλων, συνεχίζοντας. «Την όχι μόνο τηλεοπτική μου αδερφή στο Yours, Mine and Ours, αλλά και πολυαγαπημένη, πρώτη μου σύζυγο. Η Τζένιφερ ήταν μια αξιοθαύμαστη, δυνατή, αξιαγάπητη και απίστευτα ταλαντούχα γυναίκα. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στον επί 47 χρόνια σύζυγό της Τζέιμς Ντ’ Ούρια και σε όλους τους τους φίλους».

#JenniferLeak, Actress from Yours, Mine And Ours and The Young And The Restless, Passes Away at Age 76https://t.co/H2In2UoKMd pic.twitter.com/DQhOXDiINu — Entertaining Arena (@Ent_Arena) March 29, 2024

Στην ταινία του 1968, Yours, Mine and Ours, ο Μάθεσον έπαιζε τον ρόλο του Μάικ, γιου του Φρανκ Μπρέντσλεϊ, τον οποίο υποδυόταν ο Χένρι Φόντα. Η Leak είχε τον ρόλο της Κολίν. Το ζευγάρι στην πραγματική ζωή παρέμεινε παντρεμένο από το 1968 μέχρι το 1971.

Πριν αποσυρθεί από την υποκριτική, τη δεκαετία του ’80, είχε διακριθεί για τους ρόλους της και σε άλλες σαπουνόπερες, όπως τις Guiding light, Another World και One Life to Live.

Αφού τελείωσε για εκείνη η καριέρα της ηθοποιού, ασχολήθηκε με τα μεσιτικά, ενώ παντρεύτηκε τον δεύτερο και τελευταίο σύζυγό της, Τζέιμς Ντ’ Ούρια, το 1977.

Ο ίδιος την περιέγραφε ως έναν άνθρωπο ντροπαλό, που δεν μοιραζόταν με το κοινό τα προσωπικά του και που δεν ήθελε να είναι το κέντρο της προσοχής.

Η Jennifer Leak είχε γεννηθεί το 1947 στο Κάρντιφ της Ουαλίας, ενώ ξεκίνησε την καριέρα της το 1966, σε ηλικία 17 ετών, με τον ρόλο της στην καναδική σειρά Wojeck.

Πηγή: Πρώτο Θέμα