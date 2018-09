Περπάτημα ενάντια στην εμπορία ανθρώπων

H Α21 διοργανώνει για πρώτη φορά το διεθνές «Walk For Freedom» στην πόλη του Βόλου. Στις 20 Οκτωβρίου, άνθρωποι από όλο τον κόσμο θα συμμετάσχουν στο κίνημα για την καταπολέμηση της σύγχρονης δουλείας, φέρνοντας ο καθένας την ενημέρωση στην τοπική κοινωνία. Στην Ελλάδα, το Walk For Freedom θα πραγματοποιηθεί σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Δράμα, Κομοτηνή, Τρίκαλα, αλλά και για πρώτη φορά στη Λευκωσία και στον Βόλο. Ο Βόλος είναι πλέον στον Παγκόσμιο Χάρτη του Walk for Freedom. Το Σάββατο 20 Οκτωβρίου θα γίνει συνάντηση μπροστά στο Δημαρχείο του Βόλου στις 5 μ.μ. Από εκεί, θα ξεκινήσουν οι συμμετέχοντες στις 5.30 μ.μ. και θα περπατήσουν σε μία γραμμή, ο ένας πίσω από τον άλλο, προς τη λεωφόρο Λαμπράκη, και στη συνέχεια, κατά μήκος της παραλίας, μέχρι το Πανεπιστήμιο.