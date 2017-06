Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία: Δεν έπεισε κανέναν η καθυστερημένη εμφάνιση της ΑΓΕΤ

«Δεν έπεισε η καθυστερημένη εμφάνιση της ΑΓΕΤ για να υπερασπιστεί, απέναντι στην πόλη, τη δυνατότητα να καίει σκουπίδια» τονίζει σε ανακοίνωσή της η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας και αναφέρεται σε όσα ειπώθηκαν χθες από τη Διεύθυνση του εργοστασίου σημειώνοντας πως υπήρξε πλήρης ένδεια επιχειρημάτων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Περιβαλλοντικής Πρωτοβουλίας Μαγνησίας:

«Μετά την παρατεταμένη της σιωπή, επιτέλους η ΑΓΕΤ μίλησε! Και διαβεβαίωσε, με απόλυτη σιγουριά, ότι μπορεί, στις απαρχαιωμένες τεχνολογικά εγκαταστάσεις του εργοστασίου της, να καίει πλαστικά και άλλα επικίνδυνα υλικά, χωρίς κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Και αυτά χωρίς καμία λεπτομέρεια, αλλά με την ψευδαίσθηση ότι οι «ιθαγενείς» θα πιστέψουν αυτά που ισχυρίζεται.

Συγκεκριμένα:

1) Πληροφόρησε ότι την τελευταία 5ετία επένδυσε, για έργα, 45 εκατομμύρια και άρα δεν μπορεί να «διανοηθεί» ότι δεν θα καίει τα συγκεκριμένα απόβλητα!

Όμως, είναι γνωστό ότι δεν αντικαταστάθηκαν οι παλαιάς τεχνολογίας κλίβανοι καύσης της ΑΓΕΤ. Οι όποιες επενδύσεις έγιναν ή θα γίνουν, αφορούν έργα υποδομών αποθήκευσης και μεταφοράς αποβλήτων. Δεν μάθαμε δε αν συμμορφώθηκε με την υποχρέωση που έχει, να αντικαταστήσει τα φίλτρα της με υβριδικής τεχνολογίας φίλτρα; Όλοι οι ειδικοί έχουν πει ότι δεν αρκούν μόνο οι υψηλές θερμοκρασίες (π.χ. 1300ο C), όπως ισχυρίζεται η ΑΓΕΤ, αλλά πρέπει να ακολουθήσει άμεσα ψύξη τουλάχιστον σε 400ο C, σε χρόνο 3 sec για να μη ξαναδημιουργηθούν οι διοξίνες. Η ΑΓΕΤ δεν έχει όμως αυτή την τεχνολογική επάρκεια, σύμφωνα με τις σχετικές έρευνες του ΕΜΠ στα εργοστάσιά της. Εξάλλου μια Καναδική εταιρεία, από τις μεγαλύτερες του κόσμου στην κατασκευή κλιβάνων καύσης RDF (TGA περιοδικό τοπική αυτοδιοίκηση, 8/5/2011), αναφέρει ότι, παρόλο που τα εργοστάσια που κατασκευάζει η ίδια καίνε ακίνδυνα σκουπίδια, καλό είναι να κατασκευάζονται εκτός πόλεων! Σκεφτείτε τώρα τί θα συμβεί αν η ΑΓΕΤ κάψει σκουπίδια σε πρωτόγονες εγκαταστάσεις και εντός της πόλης του Βόλου.

2) Διαβεβαιώνει ότι αρκούν οι υψηλές θερμοκρασίες καύσης (είπε ως 1600ο C) για να εγκλωβίσουν τους ρύπους εντός της τέφρας και στο τσιμέντο στη συνέχεια!

Όμως, το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες μετρήσεις από τα καυσαέριά της ήταν κάτω των ορίων επικινδυνότητας δεν μας κάνει να εφησυχάσουμε καθώς μπορεί να έκανε επιλογή υλικών που έκαψε, ώστε να μην περιέχουν χλώριο. Τη δυνατότητα και τεχνογνωσία αυτή μπορεί να την έχει πλέον έχοντας κάψει περίπου 10.000 τόνους RDF από το 2015. Ας σκεφτούμε όμως την κόλαση που θα προκύψει όταν θα φτάσει να καίει 100.000 τόνους! Οπότε θα έχουμε γίνει η χωματερή της Ευρώπης.

3) Δήλωσε ότι η μυρουδιά καμένου πλαστικού, που συχνά τα πρωινά μυρίζουν οι Βολιώτες, υπεύθυνοι είναι οι φτωχοδιάβολοι που καίνε στη ζούλα καλώδια για το χαλκό.

Όμως αντιπαρήλθε ευσχήμως ότι χρειάζονται πάνω από δύο μήνες για να γίνουν οι μετρήσεις και να δείξουν πόσες καρκινογόνες ουσίες (διοξίνες κλπ.) εκλύθηκαν στο περιβάλλον. Και ότι η υποχρέωσή της είναι να κάνει μόνο 4 μετρήσεις το χρόνο! Όπως δεν είπε λέξη γιατί τα καταγραφικά των κλασικών ρύπων, τα οποία η ίδια ελέγχει, δεν δούλευαν από το 2011, χωρίς να ενημερώσει την Περιφέρεια Θεσσαλίας, η οποία βέβαια δεν συγχωρείται που δεν έκανε τόσα χρόνια κανένα έλεγχο.

4) Παραδέχτηκε ότι πιθανόν στο μέλλον να προμηθεύεται RDF/SRF από το Δήμο Βόλου, αν ο τελευταίος αρχίσει να το παράγει!

Όμως ο Δήμος Βόλου έχει μηνύσει την ΑΓΕΤ ακριβώς για την καύση τέτοιων υλικών. Άρα ποιός κοροϊδεύει ποιόν;

5) Κινδυνολόγησε για τη βιωσιμότητα του εργοστασίου η οποία εξαρτάται απολύτως από την καύση σκουπιδιών, όπως είπε.

Όμως, παρόλο που κανένας δεν επιθυμεί το κλείσιμο του εργοστασίου, αν πρέπει να βάλουμε στη ζυγαριά από τη μια μεριά το εργοστάσιο και από την άλλη την πόλη, υπάρχει κανείς που θα επιλέξει το εργοστάσιο; Το εργοστάσιο μπορεί και πρέπει να λειτουργεί χωρίς να ρυπαίνει, εξάλλου δεν είναι προβληματική, αλλά κερδοφόρα επιχείρηση. Ο δε εκπρόσωπος του εργοστασίου ομολόγησε εμμέσως πλην σαφώς ότι οι πολιτικές των πολυεθνικών δεν κρίνονται μόνο από τα αν θα καίει σκουπίδια ή όποιο άλλο ρυπογόνο και καρκινογόνο καύσιμο.

6) Μίλησε για διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς, πριν από την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Ακόμα και για Επιτροπές Διαβούλευσης!

Όμως δεν γνωρίζουμε ούτε ένα τοπικό φορέα που να συμμετείχε σε αυτή τη διαβούλευση!

7) Επικαλέστηκε μετρήσεις αξιόπιστων εργαστηρίων, οι οποίες έδειξαν ότι οι διοξίνες και άλλες επικίνδυνες ουσίες ήταν αρκετά κάτω από τα όρια.

Όμως, ενώ δεν αμφισβητούμε τα αποτελέσματα των εργαστηρίων αυτών, οι διοξίνες δεν έχουν όρια! Είναι γνωστό ότι συσσωρεύονται στον οργανισμό και στο τέλος δημιουργούν ανεπίστρεπτα προβλήματα υγείας. Εξάλλου γιατί να μην είμαστε καχύποπτοι σχετικά με το υλικό που επέλεξε να κάψει η ΑΓΕΤ, το οποίο πιθανόν να το είχε κατάλληλα επιλέξει.

8) Είπε ότι θα ήταν διατεθειμένη να χρηματοδοτήσει μια αξιόπιστη επιδημιολογική μελέτη και ότι διέθεσε 1,5 εκατομμύριο για χορηγίες στην πόλη.

Όμως η πόλη δεν έχει ανάγκη από καθρεφτάκια και χάντρες, αλλά να διατηρήσει η ίδια και οι πολίτες της την υγεία τους.

Το συμπέρασμα είναι ότι κανέναν δεν έπεισε η καθυστερημένη εμφάνιση της ΑΓΕΤ για να υπερασπιστεί, απέναντι στην πόλη, τη δυνατότητα να καίει σκουπίδια χωρίς να δηλητηριάζει την πόλη. Υπήρξε πλήρης ένδεια επιχειρημάτων και έτσι ο καθένας καταλαβαίνει γιατί δεν μίλησε τόσο καιρό. Απλούστατα γιατί δεν είχε τίποτα το ουσιαστικό να πει!»