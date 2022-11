Περιοδεία της Τράπεζας Πειραιώς στην Κρήτη

Διήμερη περιοδεία στην Κρήτη και συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων, επιχειρηματίες και πελάτες πραγματοποίησε την Πέμπτη 24 και την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου, κλιμάκιο υψηλόβαθμων στελεχών της Τράπεζας Πειραιώς με επικεφαλής τον Πρόεδρο κ. Γιώργο Χαντζηνικολάου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Χρήστο Μεγάλου. Στο κλιμάκιο της Τράπεζας συμμετείχαν οι κ.κ. Βασίλης Κουτεντάκης, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής Retail Banking & Distribution Networks, Θοδωρής Τζούρος, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής Corporate & Investment Banking, Θάνος Βλαχόπουλος, Γενικός Διευθυντής, Head of Large Corporate & Wholesale Products, Αντώνης Κατραούρας, Γενικός Διευθυντής, Head of Commercial Banking, Αλκιβιάδης Αλεξάνδρου, Γενικός Διευθυντής, Head of Agricultural Banking, Εμμανουήλ Πουλάκης, Γενικός Διευθυντής, Head of Branch Network & Retail Sales, Ανδρέας Καλλέργης, Senior Director, Retail Banking & Distribution Networks – Δίκτυο Νότιας, Κεντρικής και Δυτικής Ελλάδας & SB Management – ΠΔ Κρήτης, Σάββας Ελευθεριάδης Senior Director, CIB-Commercial Banking – Business Centers Southern & Western Greece Commercial Banking και η κα Ευαγγελία Κλινάκη, Director- CIB-Commercial Banking – Business Center Crete (Ηράκλειο).

Στο Ηράκλειο τα στελέχη της Τράπεζας συναντήθηκαν με τον κ. Εμμανουήλ Αλιφιεράκη, Πρόεδρο του Εμπορικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Στο Επιμελητήριο Χανίων, τα στελέχη της Τράπεζας υποδέχτηκαν ο Πρόεδρός του, κ. Αντώνης Ροκάκης, ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου κ. Παντελής Πετσετάκης και ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτ. Κρήτης κ. Σπύρος Σοφιανός.

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων που είχαν με τους οικονομικούς παράγοντες ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς επισήμαναν ότι η περιοδεία στην Κρήτη είχε ως στόχο την καλύτερη κατανόηση των αναγκών των πελατών της, αλλά και στον εντοπισμό ευκαιριών χρηματοδότησης, μεταξύ αυτών και μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.

Όπως τόνισε ο κ. Χαντζηνικολάου: «Μετά από 12 χρόνια οικονομικών δυσκολιών, το 2022 είναι η πρώτη χρονιά που βλέπουμε πραγματική ανάπτυξη. Στην Κρήτη ήρθαμε για να αφουγκραστούμε τις ανάγκες και τα επιχειρηματικά σχέδια των πελατών μας και να βρούμε τρόπους να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες τους διαμορφώνοντας ανάλογα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Συμμετέχουμε δυναμικά στο πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης το οποίο είναι προσανατολισμένο κυρίως προς πράσινες και ψηφιακές επενδύσεις αλλά και άλλους τομείς συμπεριλαμβανομένου του αγροδιατροφικού τομέα, όπου η Κρήτη πρωτοστατεί».

Από την πλευρά του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς κ. Χρήστος Μεγάλου αναφέρθηκε στον υποστηρικτικό ρόλο που παίζει η Τράπεζα για την υλοποίηση των αναπτυξιακών σχεδίων των κρητικών επιχειρήσεων που θέλουν να αξιοποιήσουν τα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης. «Είμαστε δίπλα στα Επιμελητήρια και στα χιλιάδες μέλη τους και συμμετέχουμε όσο το δυνατόν περισσότερο στην περαιτέρω ανάπτυξη της Κρήτης που αναμένεται να είναι εξαιρετική κατά τα επόμενα χρόνια», τόνισε ο κ. Μεγάλου και πρόσθεσε ότι «οι προοπτικές των κρητικών επιχειρήσεων στους τομείς του τουρισμού, της βιομηχανίας, της αγροδιατροφής, είναι εξαιρετικές και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό». Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Πειραιώς «η Τράπεζα υποστηρίζει ολοκληρωμένα τους πελάτες της όπου δραστηριοποιούνται, προσφέροντας εξειδικευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία και στήριξη για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης για επενδύσεις σε κρίσιμους για την ανάπτυξη τομείς, όπως οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και η μετάβαση στην πράσινη οικονομία, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η καινοτομία, ο αγροδιατροφικός τομέας, δημιουργώντας σημαντική αξία στις επιχειρήσεις λόγω του χαμηλότερου κόστους χρηματοδότησης».