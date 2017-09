Περί Ψυχής

Της Ράνιας Γάτου

Ο Αριστοτέλης (384 π.Χ. – 322 π.Χ.) ορίζει την ψυχή (Psūchê) ως την «πρώτη πραγματικότητα» ενός φυσικά οργανωμένου σώματος και τάχθηκε εναντίον της ξεχωριστής ύπαρξής του από το φυσικό σώμα. Κατά την άποψη του Αριστοτέλη, η πρωταρχική δραστηριότητα ή η πλήρης υλοποίηση ενός ζωντανού πράγματος αποτελεί την ψυχή του. Για παράδειγμα, η πλήρης πραγματοποίηση ενός ματιού, ως ανεξάρτητος οργανισμός, είναι να δούμε (τον σκοπό ή την τελική του αιτία). Ένα άλλο παράδειγμα είναι ότι η πλήρης πραγματοποίηση ενός ανθρώπινου όντος θα ζούσε μια πλήρως λειτουργική ανθρώπινη ζωή σύμφωνα με τη λογική (που θεωρούσε ότι είναι μια μοναδική για την ανθρωπότητα σχολή). Για τον Αριστοτέλη, η ψυχή είναι η οργάνωση της μορφής και της ύλης ενός φυσικού όντος που του επιτρέπει να προσπαθεί για την πλήρη ανάπτυξή του. Αυτή η οργάνωση μεταξύ της μορφής και της ύλης είναι απαραίτητη για να είναι δυνατή οποιαδήποτε δραστηριότητα ή λειτουργικότητα σε ένα φυσικό ον.

Χρησιμοποιώντας ένα τεχνούργημα (μη φυσικό όντας) ως παράδειγμα, ένα σπίτι είναι ένα κτίριο για την ανθρώπινη συνήθεια, αλλά για μια οικία που πρέπει να πραγματοποιηθεί απαιτείται το υλικό (ξύλο, καρφιά, τούβλα κλπ. που είναι απαραίτητα για την πραγματικότητά του πλήρως λειτουργικού σπιτιού). Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι ένα σπίτι έχει ψυχή. Όσον αφορά τα αντικείμενα, η πηγή της κίνησης που απαιτείται για την πλήρη πραγματοποίησή τους είναι έξω από τον εαυτό τους (για παράδειγμα, ένας οικοδόμος οικοδομεί ένα σπίτι). Σε φυσικά όντα, αυτή η πηγή κίνησης περιέχεται μέσα στο ίδιο το άτομο. Ο Αριστοτέλης επεξεργάζεται σε αυτό το σημείο, όταν απευθύνεται στις σχολές της ψυχής. Οι διάφορες ικανότητες της ψυχής, όπως η διατροφή, η κίνηση (ιδιόμορφη για τα ζώα), η αιτία (ιδιότυπη στον άνθρωπο), η αίσθηση (ειδική, κοινή και περιστασιακή) κ.ο.κ., όταν ασκούνται, αποτελούν τη “δεύτερη” , ικανότητα αυτή δηλαδή του να είναι κανείς ζωντανός. Για παράδειγμα, κάποιος που κοιμάται, σε αντίθεση με κάποιον που πέφτει νεκρός, μπορεί να ξυπνήσει και να ζήσει τη ζωή του, ενώ ο τελευταίος δεν μπορεί πλέον να το κάνει.

Ο Αριστοτέλης αναγνώρισε τρία ιεραρχικά επίπεδα φυσικών όντων: φυτά, ζώα και ανθρώπους. Για τις ομάδες αυτές, αναγνώρισε τρία αντίστοιχα επίπεδα ψυχής ή βιολογικής δραστηριότητας: την ικανότητα της αυτοσυντήρησης και της ανάπτυξης, της αυτενέργειας, και τις αισθητήριες ικανότητες (που έχουν κοινά τόσο τα ζώα όσο και οι άνθρωποι) και τέλος η λογική την οποία οι άνθρωποι διαθέτουν.

Η συζήτηση του Αριστοτέλη για την ψυχή είναι στο έργο του, De Anima (για την ψυχή). Παρόλο που θεωρείται ότι αντιτίθεται στον Πλάτωνα σε σχέση με την αθανασία της ψυχής, υπάρχει αντιπαράθεση σε σχέση με το πέμπτο κεφάλαιο του τρίτου βιβλίου. Σε αυτό το κείμενο μπορούν να υποστηριχθούν και οι δύο ερμηνείες, η ψυχή ως σύνολο μπορεί να θεωρηθεί θνητή και ένα μέρος που ονομάζεται «ενεργητική διάνοια» ή «ενεργό νου» είναι αθάνατο και αιώνιο. Υπάρχουν υποστηρικτές και για τις δύο πλευρές της διαμάχης, αλλά έχει γίνει κατανοητό ότι θα υπάρξει μόνιμη διαφωνία σχετικά με τα τελικά συμπεράσματά της, καθώς κανένα άλλο Αριστοτελικό κείμενο δεν περιέχει αυτό το συγκεκριμένο σημείο και αυτό το μέρος του De Anima είναι σκοτεινό.

Το έργο του Αριστοτέλη μας δείχνει τη σημαντικότητα της ψυχής στην ολοκλήρωση του ανθρώπου, καθώς η απουσία αυτής, καθιστά τον άνθρωπο ανεπαρκή. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη το μεγαλείο της ψυχής επιτρέπει στον άνθρωπο να ολοκληρωθεί και να μοχθήσει για να πραγματωθεί. «Καὶ μὴ φοβεῖσθε ἀπὸ τῶν ἀποκτεννόντων τὸ σῶμα, τὴν δὲ ψυχὴν μὴ δυναμένων ἀποκτεῖναι· φοβεῖσθε δὲ μᾶλλον τὸν δυνάμενον καὶ ψυχὴν καὶ σῶμα ἀπολέσαι ἐν γεέννῃ». (Κατά Ματθαίον Κεφάλαιο 10.28)

