Πένθος στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο – Πέθανε ο Ράντομιρ Άντιτς

Την απώλεια του σπουδαίου τεχνικού Ράντομιρ Άντιτς θρηνεί το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Σε ηλικία 72 ετών, ο Σέρβος τεχνικός που έκανε σπουδαία καριέρα στην Ισπανία με Ατλέτικο Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης, έφυγε από τη ζωή.

Ο Άντιτς, που ήταν ο μοναδικός που κάθισε στον πάγκο των τριών μεγάλων ισπανικών ομάδων, ήταν ο προπονητής της Ατλέτικο Μαδρίτης στους δύο ιστορικούς αγώνες του Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ κόντρα στον ΠΑΟΚ το 1997, (5-2 στο Βιθέντε Καλντερόν και 4-4 στην Τούμπα). Παράλληλα οδήγησε και την Εθνική ομάδα της Σερβίας στο Μουντιάλ του 2010 στη Νότια Αφρική.

«Η οικογένεια του συλλόγου μας θρηνεί τον θάνατο ενός εκ των θρυλικών προπονητών μας, Ραντόμιρ Άντιτς. Για πάντα θα είσαι στην καρδιά μας. Αναπαύσου εν ειρήνη» αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή της η Ατλέτικο Μαδρίτης, με την οποία ο Άντιτς είχε κατακτήσει το ντάμπλ την αγωνιστική περίοδο 1995-96.

The Atlético de Madrid family is mourning the passing of Radomir Antić, one of our legendary coaches. You will forever live in our hearts. Rest in peace. pic.twitter.com/C5UulDOZSo

