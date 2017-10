Πέντε πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ και η Lady Gaga στη σκηνή

Σε μια σπάνια επίδειξη ενότητας, οι πέντε τελευταίοι πρόεδροι των ΗΠΑ εμφανίστηκαν ο ένας δίπλα στον άλλον πάνω σε μουσική σκηνή στο Τέξας χθες βράδυ για μια συναυλία που δόθηκε για τη συγκέντρωση χρημάτων υπέρ των θυμάτων των κυκλώνων που έπληξαν τη νότια πλευρά της χώρας και την Καραϊβική.

Ο Μπαράκ Ομπάμα, ο Τζορτζ Μπους, ο Μπιλ Κλίντον, ο Τζορτζ Μπους ο πρεσβύτερος και ο Τζίμι Κάρτερ τραγούδησαν μαζί τον εθνικό ύμνο πριν καθίσουν στην πρώτη σειρά για να ακούσουν τη συναυλία με τίτλο “Από τα βάθη της καρδιάς: η έκκληση μια ενωμένης Αμερικής”.

Η συμμετοχή των πρώην προέδρων, τριών Δημοκρατικών και δύο Ρεπουμπλικανών, επέτρεψε τη συλλογή 31 και πλέον εκατομμυρίων από 80.000 δωρητές, ένα ποσό που θα δοθεί στους πληγέντες των πρόσφατων τυφώνων Χάβρεϊ, ‘Ιρμα και Μαρία, ανακοίνωσε η γραμματεία του Τζορτζ Μπους του πρεσβύτερου.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν παρέστη, αλλά είχε στείλει βιντεοσκοπημένο μήνυμα στο οποίο χαρακτήριζε την εκδήλωση “εξαιρετική” και “σπουδαία προσπάθεια”.

“Ως πρώην πρόεδροι, θέλαμε να βοηθήσουμε τους συμπατριώτες μας να αρχίσουν να ανακάμπτουν”, δήλωσε ο Μπαράκ Ομπάμα σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που προβλήθηκε στην έναρξη της συναυλίας, η οποία μεταδόθηκε ζωντανά από την πόλη Κόλετζ Στέισον του Τέξας.

“Οι άνθρωποι εδώ έχουν πληγωθεί, αλλά όπως είπε ένας Τεξανός: στο Τέξας υπάρχει περισσότερη αγάπη από νερό”, δήλωσε ο υιός Τζορτζ Μπους.

“Ας δουλέψουμε όλοι μαζί και κάνουμε την Αμερική μια ακόμη πιο μεγάλη χώρα φιλανθρώπων”, δήλωσε ο Τζίμι Κάρτερ.

Το συγκρότημα του Λι Γκρίνγουντ άνοιξε τη συναυλία με το τραγούδι του “Proud to be an American” (“Περήφανος να είσαι Αμερικανός”), ο οποίος έδωσε τον τόνο για τη συνέχεια, καθώς τον διαδέχτηκαν στη σκηνή μεταξύ άλλων, ο Ρόμπερτ Ερλ Κιν, ο Σαμ Μουρ, οι αδελφοί Γκάτλιν, η Στέφανι Κουάιλ.

Η εμφάνιση της Lady Gaga προκάλεσε έκπληξη. Η 31 ετών νεοϋορκέζα τραγουδίστρια ανακοίνωσε ότι θα δωρίσει ένα εκατομμύριο δολάρια και ότι πρόγραμμα ψυχολογικής υποστήριξης για τους επιζήσαντες θα ξεκινήσει σύντομα. “Σε αυτές τις περιόδους καταστροφής, βάζουμε στην άκρη όλες τις διαφορές μας και ενωνόμαστε, γιατί χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλο για να μπορούμε να επιβιώσουμε”, δήλωσε.

