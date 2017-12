Παιδική παράσταση «ο κύριος Αλφάλφα» στον Πολυχώρο Τσαλαπάτα την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου

Η προγραμματισμένη για την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου, παιδική παράσταση «ο κύριος Αλφάλφα» από την Θεατρική Ομάδα Βόλου Θρυαλλίδα θα πραγματοποιηθεί για τεχνικούς λόγους την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου στις 19:00 στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Πολυχώρου Τσαλαπάτα.

Η είσοδος είναι δωρεάν και γονείς και τα παιδιά , αντί εισιτηρίου, μπορούν να προσφέρουν τρόφιμα που θα συγκεντρωθούν στον Πολυχώρο για την Κουζίνα Αλληλεγγύης Βόλου.

“Ο κύριος Αλφάλφα” κυκλοφόρησε απο τις εκδόσεις Καστανιώτη το 2002 και πρόκειται για ένα παραμύθι με αρκετό χιούμορ, καταπληκτικές εικόνες και πολλά μηνύματα ,που πραγματεύεται τις διάφορες ανθρώπινες ιδιαιτερότητες .

Το έργο

Φαντάσου να μιλάς μόνο με λέξεις από “άλφα”! Αδύνατον; Κι όμως, ο Αλφάλφα μπορεί! Όχι μόνο μπορεί, αλλά δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Όλα όσα θέλει να πει, να πιει, να φάει, ακόμα και το όνομα της γυναίκας του, πρέπει να αρχίζουν από “άλφα”. Κάθε βράδυ κάνει ασκήσεις, μήπως καταφέρει να πει κι άλλες λέξεις. Αποκλείεται! Όμως, καμιά φορά σημασία έχει ο τρόπος που λες κάποιες λέξεις και αν τελικά σου ταιριάζουν. Ο Αλφάλφα είναι ένας αλλόκοτος ακροβάτης, αστείος και ανασφαλής. Μέσα στο τσίρκο θα γνωρίσει πολλούς και θα ακούσει διάφορα. Μέχρι τελικά να καταλάβει ότι δεν είναι κι άσχημα να είσαι διαφορετικός.

Η Συγγραφέας

Η Γιολάντα Τσιαμπόκαλου σπούδασε Αγγλική Φιλολογία στη Φιλοσοφική Αθηνών και παράλληλα άρχισε να ασχολείται με τη μουσική. Από το 1995 γράφει στίχους και τραγουδάει με το συγκρότημα των Active Member, ενώ παράλληλα κυκλοφορούν και προσωπικές δισκογραφικές δουλειές της. Μια έρευνα της σχετικά με το μύθο της Σταχτοπούτας την οδήγησε στον κόσμο των βιβλίων και στις εκδόσεις Καστανιώτη. Το 2001 κυκλοφόρησε το πρώτο της βιβλίο «Η όμορφη Βασιλική – Μια Σταχτοπούτα απ’τη Ρωσία». Από τότε έχουν κυκλοφορήσει στις ίδιες εκδόσεις άλλα εννιά βιβλία με πιο πρόσφατο το «Ο Τζακ και η Φασολάδα». Από τις εκδόσεις Ηλέκτρα κυκλοφορεί και το παραμύθι της «Ο Μάγος της Φωτιάς» σε εικονογράφηση του Στάθη. Το 2003 το διασκεύασε σε θεατρικό έργο για το Θέατρο Πέτρας με συνοδεία συμφωνικής ορχήστρας και Dj. Έχει αρθρογραφήσει με μόνιμες στήλες για παιδιά στην εφημερίδα Ερευνητές τηςΚαθημερινής. Καθώς επίσης, είχε ολοσέλιδη μόνιμη στήλη στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος και Veto για τέσσερα χρόνια. Έχει μεταφράσει πολυβραβευμένα παδικά βιβλία, ανάμεσά τους, την βραβευμένη σειρά παιδικών βιβλίων του Κρόκετ Τζόνσον “Ο Χάρης και ο μοβ μαρκαδόρος”, το βιβλίο “Ο γύρος του κόσμου σε 80 παραμύθια” της Νίκολα Μπάξτερ και το έργο της Geraldine Mc Caughrean “Not the end of the world” (Whitbread Αward παιδικού μυθιστορήματος το 2004). Έχει επίσης μεταφράσει το πολυβραβευμένο κόμικ για ενήλικες με τίτλο «Palestine», του Joe Sacco, και βιβλίο με σκίτσα και κείμενο από τον Dario Fo (εκδόσεις ΚΨΜ). Καθώς επίσης έχει επιμεληθεί δυο βιβλία με στίχους του B.D.Foxmoor που έχουν κανει 4 εκδόσεις (εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα και ΚΨΜ). Έχει γράψει παραμύθια και θεατρικά κείμενα για το εκπαιδευτικό περιοδικό «Σύγχρονο Νηπιαγωγείο» (Εκδόσεις Δίπτυχο). Συνολικά, έχει εκδώσει έντεκα δικά της βιβλία και επτά προσωπικές δισκογραφικές δουλειές με δικούς της στίχους, με τελευταίο δείγμα το «Κάρπιμο» (2016). Τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει έναν κύκλο εκπαιδευτικών προγραμμάτων εμπνευσμένων από το σύνολο της δουλειάς της στην μουσική και όχι μόνο. Συμμετείχε με την ερμηνεία της στο θεατρικό έργο «Κοινός Τόπος», μια μουσική παράσταση που φτιάχτηκε εδικά για το Φεστιβάλ Αθηνών. Εκτός από τις συναυλίες και τις μουσικές εκδηλώσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό με τους Active Member, συχνά επισκέπτεται σχολεία, και συναντά παιδιά σε διάφορα φεστιβάλ και εκδηλώσεις αυτοσχεδιάζοντας μαζί τους με θεατρικά δρώμενα. (fb:SadahziniaOfficial)

Οι συντελεστές

Στην παράσταση παίζουν τα μέλη της Θρυαλλίδας : Έλλη Σκοπελίτη , Ελευθερία Σαββάκη , Φάνης Αλεξανδρής, Άννα Μήτσιου , Αλεξάνδρα Δροσίνη , Διονύσης Μπάλλας , Κωνσταντίνα Νασιώκα , Ελένη Μίγκα , Νικολέττα Δεφαράνα,Μαρία Κάρλου

Διασκευή-στίχοι: Γιολάντα Τσιαμπόκαλου , Φάνης Αλεξανδρής , Σοφία Μανούσου.

Μουσική: Απόστολος Μόσιος

Χορογραφίες-Κίνηση: Νικολέτα Δεφαράνα

Σκηνικά-Κοστούμια: Μαρία Κάρλου, Σοφία Μανούσου

Φωτισμοί-ήχος: Εμμανουέλα Μανούσου, Αντώνης Μπέκος

Μακέτα Αφίσας: Πέτρος Μπουλούμπασης.

Πληροφορίες : 694 704 5057 – www.thriallida.gr & thriallida@gmail.com