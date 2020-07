Πατέρας Τζόνσον από το Πήλιο: Ούτε περιφρονώ ούτε παραβιάζω τους κανόνες για τον κορωνοϊό

Με επικριτικά σχόλια υποδέχθηκαν τα βρετανικά ΜΜΕ την επίσκεψη του Στάνλεϊ Τζόνσον, πατέρα του Βρετανού πρωθυπουργού, στο Πήλιο, όπου ο ίδιος διατηρεί σπίτι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κι αυτό διότι ο 79χρονος, πρώην βουλευτής των Συντηρητικών, αγνόησε τις ταξιδιωτικές οδηγίες της βρετανικής κυβέρνησης και ήρθε στη χώρα μας για να θωρακίσει, όπως λέει, το σπίτι του από τον κορωνοϊό.

Ο Στάνλεϊ Τζόνσον μία μέρα μετά τον ντόρο που επικράτησε στα βρετανικά Μέσα μίλησε αποκλειστικά στο OPEN και τον Παναγιώτη Μανή για τους λόγους που επισκέφθηκε την Ελλάδα αλλά και το σάλο που δημιούργησε στη χώρα του αυτή του η επίσκεψη. «Δεν ξέρω για την αντίδραση στη Βρετανία. Εχω έρθει εδώ για να περάσω χρόνο ήσυχα και να οργανώσω το σπίτι. Δεν είμαι στο 100% της ταχύτητάς μου», αναφέρει αρχικά στο Ανοιχτό Κανάλι και τον Παναγιώτη Μανή για να συμπληρώσει: «Δεν ανέβασα τις φωτογραφίες στο Instagram για να δείξω πως περιφρονώ και παραβιάζω τους κανόνες. Ηταν πάντα απόλυτα ξεκάθαρο από την ελληνική κυβέρνηση ότι το μόνο που απαγορευόταν ήταν οι αφίξεις με απευθείας πτήσεις από την Αγγλία. Τότε διάβασα στον ελληνικό Τύπο, νομίζω πως ήταν ο υπουργός Τουρισμού που το επιβεβαίωσε».

Στη συνέχεια ο πατέρας του Βρετανού πρωθυπουργού, Μπόρις Τζόνσον, αναφέρεται στην αγάπη του για τη χώρα μας και τους λόγους που σχεδόν συνέχεια επισκέπτεται την Ελλάδα. «Ηταν πάντοτε πολύ μεγάλη μου χαρά να έρχομαι στην Ελλάδα. Ας ανοίξουμε αυτή τη γέφυρα όσο πιο γρήγορα γίνεται».

Ατάραχος σε ταβέρνα για μεζέδες

Το δείπνο του στο αγαπημένο του εστιατόριο στην παραλία του Χόρτου απόλαυσε το βράδυ της Πέμπτης 2 Ιουλίοου ο πατέρας του Βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον, και πρώην Βουλευτής των Συντηρητικών, Στάνλεϊ Τζόνσον, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα από το Λονδίνο με ενδιάμεση πτήση από τη Σόφια της Βουλγαρίας.

Η πρωτοβουλία του Τζόνσον που είναι εδώ και χρόνια ιδιοκτήτης ξενώνα στο Χόρτο, τον οποίο νοικιάζει σε ομοεθνείς του, να παρακάμψει την απαγόρευση εισόδου στη χώρα που υπάρχει για υπηκόους της Μ.Βρετανίας, προκάλεσε αντιδράσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στη χώρα του.

Οι αντιδράσεις στον βρετανικό Τύπο

Ο σάλος που επικράτησε στον βρετανικό Τύπο ήταν ολοφάνερος. Πιο συγκεκριμένα, η Dailly Mail ανέφερε πως πριν από την έναρξη του lockdown ο Στάνλεϊ Τζόνσον ισχυρίστηκε ότι θα συνεχίσει να πηγαίνει σε παμπ, παρά το γεγονός ότι οι ευπαθείς ομάδες έπρεπε να μένουν στα σπίτια τους. «Φυσικά θα πάω σε παμπ, αν το θελήσω. Οι ιδιοκτήτες των παμπ χρειάζονται λίγο κόσμο, δεν θέλουν να μην πηγαίνει κανένας», είχε δηλώσει.

🚨EXCLUSIVE: The Prime Minister’s father has ignored the Foreign Office travel warning to visit his holiday home in Greece.

Speaking from the balcony of his villa last night, Stanley Johnson urged his son to sort out air bridges and said Brits pose ‘no danger’ to Greece. pic.twitter.com/0EiZU2MMsW

— Tom Payne (@TomEPPayne) July 2, 2020