Πατέρας τερμάτισε τον Μαραθώνιο της Βοστώνης στη μνήμη των τριών νεκρών παιδιών του

Ενας άνδρας από τη Μασαχουσέτη διέσχισε τη γραμμή τερματισμού του Μαραθωνίου της Βοστώνης στη μνήμη των τριών παιδιών του, τα οποία σκοτώθηκαν πέρυσι.

Ο Patrick Clancy έτρεξε τον αγώνα των 26,2 μιλίων τη Δευτέρα, 15 Απριλίου, ενώ φορούσε τα έγραψε των παιδιών του – Cora, Dawson και Callan – στην κονκάρδα του και φορούσε ένα αντικείμενο που ανήκε σε κάθε παιδί: Έναν φιόγκο μαλλιών της 5χρονης Cora, ένα βραχιολάκι του 3χρονου Dawson και ένα βραχιόλι του 7 μηνών Callan.

«Ήταν το κίνητρό μου», δήλωσε ο Clancy για τα παιδιά του σε συνέντευξή του στο τοπικό WCVB-TV μετά τον αγώνα. «Ήταν θεραπευτικό. Ήταν ο σκοπός μου. Ήξερα ότι μπορούσαμε να κάνουμε μεγάλη διαφορά και το κάναμε, οπότε ήταν καλό».

Ο 33χρονος ολοκλήρωσε τον μαραθώνιο σε κάτι λιγότερο από τέσσερις ώρες και συγκέντρωσε περισσότερα από 75.000 δολάρια για το Νοσοκομείο Παίδων της Βοστώνης προς τιμήν της μνήμης των τριών παιδιών του.

«Αγαπώ τα παιδιά μου, είναι υπέροχοι άνθρωποι. Όλοι τα αγαπούσαν. Είχαν σύντομη ζωή – αλλά είχαν καλή ζωή».

Patrick Clancy ran the 26.2 mile race while wearing the names of his late children Cora, Dawson and Callan on his bib. ❤️https://t.co/ktdMIiiLHb pic.twitter.com/NHeyjYWCs4

— Good Morning America (@GMA) April 16, 2024