Πατ Κάρολ: Πέθανε η ηθοποιός που χάρισε τη φωνή της στην κακιά Ούρσουλα από τη «Μικρή Γοργόνα»

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες η είδηση για τον θάνατο της Πατ Κάρολ.

Πρόκειται για την ηθοποιό που χάρισε τη φωνή της σε μία από τις πιο εμβληματικές κακές της Ντίσνεϊ – της Ούρσουλα από τη «Μικρή Γοργόνα».

Η βραβευμένη με Emmy ηθοποιός, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 95 ετών το Σάββατο από πνευμονία στο σπίτι της στη Μασαχουσέτη, όπως επιβεβαίωσε η κόρη της Κέρι Κάρσιαν στα ξένα μέσα.

Pat Carroll, a comedic television mainstay for decades, and the voice of Ursula in “The Little Mermaid,” has died at the of 95. https://t.co/dsQUVlUn7e

— ABC News (@ABC) August 1, 2022