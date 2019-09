Παρουσιάζεται το βιβλίο της Κατερίνας Μαγγανά «Όταν η ψυχή διαταράσσει το σώμα»

Το Στέκι Πολιτισμού του ΚΕΘΕΑ Πιλότος Μεταμορφώσεις, σε συνεργασία με την Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου, τις εκδόσεις Αρμός και το βιβλιοπωλείο Πέννα, με την υποστήριξη της Τοπικής Μονάδας Υγείας (ΤΟΜΥ) Ιωλκού Βόλου παρουσιάζουν στον Βόλο το βιβλίο της Κατερίνας Μαγγανά με τίτλο «Όταν η ψυχή διαταράσσει το σώμα», την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου και ώρα 19.30 στο Στέκι Πολιτισμού του ΚΕΘΕΑ Πιλότος Μεταμορφώσεις (Γ. Καρτάλη 48, Βόλος).

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι κ.κ. Κλαίρη Κουτρουλή, ψυχολόγος, υπεύθυνη της Μονάδας Έγκαιρης Παρέμβασης του ΚΕΘΕΑ Πιλότος, Κατερίνα Μαγγανά, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, συγγραφέας, ενώ η Μάρω Αισώπου «αφηγείται» ένα συμβολικό παραμύθι.

Λίγα λόγια για το βιβλίο: Τι μας λέει το σώμα μας που δεν μπορεί να εκφράσει η ψυχή μας με λόγια;

Άγχος, αλλεργίες, χρόνιες ασθένειες, αυτοάνοσα, εξαρτητικές συμπεριφορές, καθώς και επίκαιρες συμπεριφορές όπως το τατουάζ, το piercing και άλλες γίνονται ενδείξεις μιας ψυχής που αναζητά τρόπο να εκφραστεί. Αυτά και πολλά θα μελετήσουμε σε μία ζωντανή συζήτηση.

Μια ιστορική αναδρομή της ψυχοσωματικής ανθρώπινης περιπέτειας από τις ρίζες της ζωής, την αρχαιότητα ώς τη σύγχρονη πρακτική. Κι από τις νεότερες εξελίξεις στη σύνδεση με τα γερά παλιά υλικά, που μένουν πάντα καινούργια σε ό,τι είναι θεραπευτικό για τον άνθρωπο: Την ουσιαστική σχέση και το νόημα όσων βιώνει και μοιράζεται με τους σημαντικούς άλλους, με τον κόσμο.

«Στην εποχή μας είναι δεδομένη επιστημονικά η ψυχοσωματική μας ενότητα. Απτό και ορατό το σώμα μας, όμως, όταν μιλάμε για την ψυχή ξέρουμε πού είναι; Στο κεφάλι μας, στην καρδιά μας; Πετά κάπου γύρω μας ως πνοή, όπως πρέσβευαν οι στωικοί; Και πώς μπορούμε να την αναγνωρίσουμε; Στις σωματικές εκφράσεις, στο βλέμμα, στην τέχνη…; Πού βρίσκονται οι οριογραμμές της ψυχοσωματικής μας οντότητας; Με ποιους τρόπους οι ψυχικές κινήσεις ή σιωπές επηρεάζουν τη σωματική μας πραγματικότητα; Και τότε τι θέλει να μας πει το σώμα που δεν μπορεί να εκφράσει η ψυχή;».

Η Κατερίνα Μαγγανά είναι ψυχολόγος MSc – ψυχοθεραπεύτρια και εργάζεται ιδιωτικά. Σπούδασε στο ΕΚΠΑ και στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Έχει ολοκληρώσει τον διετή κύκλο των εκπαιδευτικών σεμιναρίων «Εισαγωγή στην Ψυχοσωματική», της Ελληνικής Ψυχοσωματικής Εταιρείας – IPSO P. MARTY (2012 – 2014). Είναι εισηγήτρια διαλέξεων και σεμιναρίων σε ιδρύματα, συνέδρια και φορείς. Επιστημονικά της άρθρα έχουν δημοσιευθεί στα «Τετράδια Ψυχιατρικής» και στο ψυχαναλυτικό περιοδικό «Οιδίπους». Από το 2003 ώς το 2017 συνεργάστηκε με το περιοδικό «Αρμονία», μηνιαίο ένθετο της εφημερίδας «Έθνος του Σαββάτου», με άρθρα για θέματα ψυχολογίας. Έχει συνεργαστεί επί σειρά ετών με τη δημόσια τηλεόραση στην έρευνα και στα κείμενα ντοκιμαντέρ πολιτισμικού περιεχομένου. Το 2013 έλαβε το βραβείο κοινού για το θεατρικό της έργο «Έφη. Από το Ευτυχία» (καλύτερο νεοελληνικό έργο, θεατρικά βραβεία περιοδικού Αθηνοράματος). Έχει δημοσιεύσει το βιβλίο «Δημιουργώντας το αύριο», εκδόσεις Παπαϊωάννου (2002) και έχει συμμετάσχει με κείμενά της στο βιβλίο του εικαστικού Γιώργου Λάππα «Maqams of blood and maqams of milk», εκδόσεις Futura (2003).

Υπεύθυνος επικοινωνίας για την εκδήλωση: Σελπεσάκης Ξενοφών, 24210-77055, 23439, 6944903053, educ-pilotos@kethea-pilotos.gr/.