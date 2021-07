Παρουσιάζεται η ποιητική συλλογή «Λευκάμπελος» του Γ. Σπηλιωτόπουλου από τις εκδόσεις «Ιωλκός»

Οι εκδόσεις «Ιωλκός» προσκαλούν στην παρουσίαση της ποιητικής συλλογής «Λευκάμπελος», του Γεώργιου Σπηλιωτόπουλου, αύριο Τετάρτη 14 Ιουλίου στις 7.00 μ.μ., στην αυλή του Τεχνοχώρου Φάμπρικα (Μεγάλου Αλεξάνδρου 125 & Ευρυμέδοντος, Αθήνα). Την παρουσίαση θα κάνουν: Κωνσταντίνος Κορίδης (υπεύθυνος εκδόσεων Ιωλκός), Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος (λέκτορας Πανεπιστημίου Fordham της Νέας Υόρκης). Παρεμβάσεις θα κάνουν καθηγητές της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ποιήματα θα απαγγείλουν οι: Ελευθερία Καλλιμάνη (φιλόλογος), Έλενα Παπαλοπούλου (φοιτήτρια Νομικής), Πηνελόπη Καλλιμάνη (φιλόλογος). Τη βραδιά θα συντονίσει ο Δημήτρης Βατίστας (εκπαιδευτικός).

Η συλλογή παρακολουθεί, με τη μορφή ενός ονειρικού ταξιδιού, την ανάβαση, την πτώση και την κάθαρση του ποιητικού υποκειμένου, μέσα από μία στοχαστική περιδιάβαση στις ευτυχείς κι επώδυνες εμπειρίες της ζωής κι εντέλει στην αναζήτηση του ίδιου του νοήματός της. Το έργο περιλαμβάνει έμμετρη πρόζα, ποίηση σε ελεύθερο στίχο, χαϊκού και καρκινική γραφή.

Ο Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος γεννήθηκε το 1990 και μεγάλωσε στη Χαλκίδα Ευβοίας. Σπούδασε Κλασική Φιλολογία κι έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Από το 2016 είναι υποψήφιος διδάκτωρ Κλασικής Φιλολογίας στο City University of New York και ζει στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ. Το 2019 του απονεμήθηκε δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος από το ίδιο πανεπιστήμιο. Από το 2017 είναι λέκτορας Κλασικής Φιλολογίας στο City University of New York.