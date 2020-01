Παρουσιάζει στον Βόλο το βιβλίο του ο δημοφιλής YouTuber Mikeius

Την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου, στις 19.00, θα βρίσκεται στο Public Βόλου ο δημοφιλής ΥouΤuber Mikeius για να παρουσιάσει το νέο του βιβλίο «What the Fact? 39 + 1 ιστορίες της επιστήμης που θα σου… ανατινάξουν τον εγκέφαλο».

Μια από τις διασημότερες εκπομπές του ελληνικού YouTube τώρα και σε βιβλίο, από τον άνθρωπο που κατάφερε να αναδείξει τη μαγεία της επιστήμης με απλά λόγια.

Ο Mikeius εξηγεί τους πιο απίστευτους επιστημονικούς μύθους αντλώντας παραδείγματα από τη Φυσική, τη Χημεία, τη Βιολογία, την Ιστορία, τη Φιλοσοφία και τη Μηχανική.

Πώς θα ήταν μια ρεαλιστική εξωγήινη εισβολή; Τι είναι ο «Πόλεμος των Ρευμάτων»; Γιατί έχει άδικο ο Thanos; Είναι δυνατόν να έκανε λάθος ο Αϊνστάιν;

Λίγα λόγια για τον Mikeius: Σπούδασε στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π., αλλά ακολούθησε καριέρα στα media. Ξεκίνησε ως blogger και το 2011 συνεργάστηκε με το ComedyLab για την πρώτη mainstream εκπομπή στο ελληνικό Internet.

Από τότε παράγει περιεχόμενο για το YouTube σε μερικές από τις πιο δημοφιλείς σειρές της πλατφόρμας, όπως το «Μπραφ», το «Θάψε το Σενάριο» και «Ο Σκεπτικός Κάφρος».

Από το 2017 προωθεί τη μετάδοση της επιστήμης στο ευρύ κοινό με την εκπομπή «What the Fact!?».

Η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει στο βιβλιοπωλείο Public Βόλου, στις 19.00, ενώ οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα live επεισόδιο της εκπομπής What the fact!? με τίτλο «Η επιστήμη ως αντίδοτο στον τρόμο».