Παρουσιάστηκε χθες το απόγευμα το βιβλίο «Graphic Novel και Ολοκαύτωμα, Διδακτικές προτάσεις και Εφαρμογές για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» της Τασούλας Τσιλιμένη και της Γεωργίας Καραντώνα στο Μουσείο της Πόλης. Πρόκειται για ένα βιβλίο που προσφέρει μια σύντομη εισαγωγή στο πεδίο των Πολιτισμικών Σπουδών, των Σπουδών του Τραύματος, των Λογοτεχνικών Σπουδών και των Σπουδών των Κόμικς.

Η Γεωργία Καραντώνα, υποψήφια διδάκτωρ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με ενασχόληση στην αναπαράσταση του Ολοκαυτώματος στο «graphic novel» και στην παιδική λογοτεχνία, μιλώντας στη «Θ», ανέφερε πως το συγκεκριμένο βιβλίο προσφέρει κάποιες διδακτικές εφαρμογές και προτάσεις για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θέλουν να προσεγγίσουν το θέμα του Ολοκαυτώματος με έναν πιο εύκολο τρόπο. Όπως αναφέρει η ίδια, σύμφωνα με διεθνείς έρευνες, μέσω του graphic novel, επειδή συνδυάζει εικόνα και κείμενο, τα παιδιά μπορούν να αντιληφθούν το θέμα πιο εύκολα και άμεσα, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνεται και ο ίδιος ο εκπαιδευτικός, ο οποίος πολύ συχνά δυσκολεύεται να προσεγγίσει το θέμα στην τάξη. «Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θεωρούμε αυτό το βιβλίο κορυφαίο ανάμεσα σε άλλα βιβλία και μελέτες γιατί είναι πολλά εκείνα που έχουν προηγηθεί, μέσα από το συγκεκριμένο βιβλίο προτείνεται η αξιοποίηση του graphic novel ως εκπαιδευτικό εργαλείο για την προσέγγιση του Ολοκαυτώματος», τόνισε η ίδια.

Η Μαρίζα Ντε Κάστρο, κριτικός βιβλίου, συγγραφέας και παιδαγωγός, μιλώντας στη «Θ», ανέφερε πως το graphic novel είναι ένα πολύ γνωστό είδος στους νέους και είναι φοβερά ευχάριστο στην ανάγνωσή του. Σύμφωνα με την ίδια, πρόκειται για μία μορφή τέχνης και λογοτεχνίας, ενώ τα νοήματα και τα μηνύματα ενός λογοτεχνικού βιβλίου, μεταφέρονται αρμονικά μέσω της εικόνας και μικρών παραγράφων, κάνοντάς το πιο προσιτό.

Όπως δήλωσε, «τα παιδιά που τρομάζουν από τον όγκο των σελίδων, ένα graphic novel οπωσδήποτε το ξεφυλλίζουν».

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΪΣΜΕΝΟΣ