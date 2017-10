Παρούσα η Σκιάθος στο συνέδριο του Οργανισμού Σημαντικών Κοιμητηρίων Ευρώπης

Στο Συνέδριο του Οργανισμού των Σημαντικών Κοιμητηρίων της Ευρώπης – Association of Significant Cemeteries of Europe (ASCE), που πραγματοποιήθηκε από 5 έως 7 Οκτωβρίου στην Αθήνα, με θέμα «Ancient Greek Art and European Funerary Art (Αρχαία Ελληνική Τέχνη και Ευρωπαϊκή Κοιμητηριακή Τέχνη)», εκπροσωπήθηκε ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Η Σκιάθος».

Παρουσιάστηκαν 29 ανακοινώσεις από 36 επιστήμονες που προέρχονται από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών έγκριτοι ακαδημαϊκοί, ερευνητές, αρχαιολόγοι, μελετητές, Διευθυντές των σπουδαιότερων κοιμητηρίων της Ευρώπης, όπως Cimitero Monumentale (Μιλάνο), Highgate Cemetery (Λονδίνο), Père Lachaise (Παρίσι), Wiener Zentralfriedhof (Βιέννη). Στο πλαίσιο του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν διάφορες δράσεις, όπως παρουσίαση ντοκιμαντέρ για το κοιμητήριο Sisli της Κωνσταντινούπολης, επίσκεψη στο Αρχαίο Κοιμητήριο του Κεραμεικού, στο Α΄ Κοιμητήριο της Αθήνας, στο Μουσείο της Ακρόπολης, καθώς και στο Κοιμητήριο της Κηφισιάς.

Του Συνεδρίου προηγήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Οργανισμού, όπου μέρος του ετήσιου απολογισμού παρουσίασε ο πρόεδρος του Συλλόγου «Η Σκιάθος» Θοδωρής Τζούμας, ως μέλος του Διοκητικού Συμβουλίου του Οργανισμού και εκπρόσωπός του Οργανισμού για τη χώρα μας.

Το ιστορικό

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος ‘Η Σκιάθος’, έχει αναλάβει πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της δράσης του για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Σκιάθου, μεταξύ αυτών, ο χαρακτηρισμός του νοτίου τμήματος του κοιμητηρίου ως ‘Ιστορικός Τόπος’ από το Υπουργείο Πολιτισμού, με το ΦΕΚ 357/9-10-2013 και η ένταξή στο Δίκτυο των Σημαντικών Κοιμητηρίων της Ευρώπης.

Ο Σύλλογος έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάδειξη και προστασία του κοιμητηρίου, μιας και εκεί βρίσκονται τα σημαντικότερα γλυπτά της Σκιάθου. Αρχικά με το αίτημα του προς την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας, υποβάλοντας την άρτια και επιστημονικά τεκμηριωμένη μελέτη της Ιστορικού-Αρχαιολόγου και Επίτιμου Μέλους του Συλλόγου, κας Συραϊνώς Κορωνιού-Διονυσίου, όπου στη συνέχεια ακολούθησε ο χαρακτηρισμός του νοτίου τμήματος ως ‘Ιστορικός Τόπος’ από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Αξίζει να σημειωθεί πως κατά τη συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, όπου λήφθηκε η απόφαση του χαρακηρισμού του Νεκροταφείου της Σκιάθου, η κυρία Όλγα Μεντζαφού-Πολύζου Επίτιμη Δ/ντρια της Εθνικής Πινακοθήκης ανέφερε εκτός των άλλων τα εξής, “Όλο το σύνολο είναι μια μικρογραφία της αστικής ταφικής αρχιτεκτονικής από τα τέλη του 19 ου αιώνα έως τις αρχές του 20ου. Μου κάνει πραγματικά τρομερή εντύπωση πως σε ένα χωριό, χωριό του τέλους του 19ου αιώνα, υπάρχει όλο αυτό.”

Μετά την ένταξη ακολούθησε η παρουσίαση του κοιμητηρίου στο Ετήσιο Συνέδριο του Οργανισμού, τον Σεπτέμβριο του 2015 στο Βουκουρέστι. Στο πρώτο μέρος του Συνεδρίου, η κα Συραϊνώ Κορωνιού-Διονυσίου, παρουσιάσε το Κοιμητήριο της Σκιάθου, κάνοντας αναφορές στα σημαντικά του μνημεία, δίνοντας μια συνολική εικόνα μέσα από μια ιστορική αναδρομή από την ίδρυση του Κοιμητηρίου, (1829), έως σήμερα. Στο δεύτερο μέρος, η κα Κορωνιού-Διονυσίου, συμμετείχε, με ανακοίνωση στη θεματική του Συνεδρίου “Foreigners in Significant Cemeteries”.

Η συμμετοχή του Πολιτιστικού Συλλόγου ‘Η Σκιάθος’, στο Συνέδριο, πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Πολιτισμού.

Το Κοιμητήριο της Σκιάθου

Το Κοιμητήριο της Σκιάθου, τα “Μνημούρια” όπως αναφέρεται στα διηγήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη βρίσκεται στο νοτιοδυτικό όριο της Χώρας, «… μετά δέκα λεπτών της ώρας δρόμον έφθανεν εις τα Μνημούρια. Ωραία εξοχή, παντοτινή άνοιξις, θάλουσα βλάστη, αγριολούλουδα, εμύριζε κήπος. Ιδού ο περίβολος των νεκρών!” Αλ. Παπαδιαμάντης “Φόνισσα”.

Η ίδρυσή του ανάγεται στις αρχές της δεκαετίας του 1830, όταν, με την αποχώρηση των Τούρκων, οι Σκιαθίτες εγκατέλειψαν το Κάστρο και επανεγκαταστάθηκαν στο λιμάνι του νησιού.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ή Σκιάθος’, έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάδειξη και προστασία του κοιμητηρίου, μιας και εκεί βρίσκονται τα σημαντικότερα γλυπτά της Σκιάθου. Με αίτημά του προς την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας, υπέβαλλε άρτια και επιστημονικά τεκμηριωμένη μελέτη της Ιστορικού-Αρχαιολόγου και Επίτιμου Μέλους του Συλλόγου, κας Συραϊνώς Κορωνιού-Διονυσίου και ακολούθησε ο χαρακτηρισμός του νοτίου τμήματος ως ‘Ιστορικός Τόπος’ με το ΦΕΚ 357/9-10-2013 από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.