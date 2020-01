Παρίσι Ντακάρ: Έχασε τη ζωή του και δεύτερος μοτοσυκλετιστής

Oι αξιωματούχοι του Ράλι Ντακάρ ανακοίνωσαν σήμερα πως ο Ολλανδός αναβάτης Έντβιν Στράβερ υπέκυψε στα σοβαρά τραύματα του ύστερα από νοσηλεία 8 ημερών. Είχε τραυματιστεί σοβαρά μετά από πτώση με τη μοτοσυκλέτα του στην προτελευταία διαδρομή του αγώνα.

Το δυστύχημα έγινε 77 μίλια (124 χλμ.) πριν την ολοκλήρωση της 11ης διαδρομής στις 16 Ιανουαρίου. Μεταφέρθηκε αμέσως με ελικόπτερο σε μια κοντινή ιατρική μονάδα στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.

Motorcyclist Edwin Straver, who was severely injured in a fall during the 11th stage of Dakar 2020, has passed away.

Everyone associated with the Dakar expresses their sincere condolences to Edwin's family and friends.

