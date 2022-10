Παρίσι: Νεκρός ο τραγουδιστής Mikaben – Έπαθε ανακοπή καρδιάς και κατέρρευσε στη σκηνή

Μπροστά στα μάτια εκατοντάδων θεατών κατέρρευσε το βράδυ του Σαββάτου ο 41χρονος τραγουδιστής MikaBen, από την Αϊτή, κατά τη διάρκεια συναυλίας στη Γαλλία. Λίγη ώρα αργότερα οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Ο καλλιτέχνης είχε λιποθυμήσει αφού ολοκλήρωσε την παράσταση και προχωρούσε να φύγει από τη σκηνή, ενώ οι υπεύθυνοι διασώστες προσπάθησαν να τον επαναφέρουν με ΚΑΡΠΑ

Το βίντεο της κατάρρευσης

Ο Michael Benjamin, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, κατέρρευσε στη σκηνή του Accor Arena τγς γαλλικής πρωτεύουσας, ενώ έπαιζε με το συγκρότημα Konpa της Αϊτής “Carimi”.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα haitiantimes.com, η αιτία του θανάτου του δεν έχει ακόμη επαληθευτεί, αν και οι αναφορές λένε ότι ο καλλιτέχνης έχασε τη ζωή του από καρδιακή ανακοπή. Τραγική ειρωνεία είναι το ότι ο ίδιος, λίγες ώρες πριν τη συναυλία, είχε αναρτήσει βίντεο στον λογαριασμό του στο Instagram από το άδειο στάδιο, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Let me vibe in the house!».

Η προσπάθεια ανάνηψής του μεταδόθηκε ζωντανά στο Twitter live από τη συναυλία. Οι παρόντες θαυμαστές ειδοποιήθηκαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά ενλω ο τραγουδιστής Mickael Guirand ζήτησε από όλους να φύγουν.

«Τέλος της συναυλίας. Πρέπει να εκκενώσουμε το χώρο, ανακοίνωσε ο Mickael Guirand. «Είναι πολύ περίπλοκο», είπε. «Χρειαζόμαστε προσευχές» για τον Mikaben, πρόσθεσε ο τραγουδιστής των CaRiMi.

Σοκαρισμένοι όσοι τον ήξεραν

«Αυτό είναι ένα σοκ», είπε στην Miami Herald ο γεννημένος στην Αϊτή καλλιτέχνης χιπ χοπ και βραβευμένος με Grammy, Wyclef Jean y.

Ανάμεσα σε εκείνους που θρηνούν για τον ξαφνικό χαμό του και η εγκυμονούσα σύζυγός του, Βανέσα Φανφάν, για την οποία είχε πει ότι πρόκειται να γεννήσει το παιδί τους τον Δεκέμβριο του 2022, αλλά και ο πατέρας του Λιονέλ, επίσης μουσικός, γνωστός και ως ο «Αϊτινός Άγιος Βασίλης» για τη δημοφιλή του Χριστουγεννιάτικο τραγούδι, Abdenwel.

You will truly be missed #mikaben

Thank you for all the memories from Konkou Chante Nwel to the legend you became proudly representing our beloved country Haiti 🇭🇹.

I can’t believe I’m writing this. #carimi pic.twitter.com/8hwCDBy9z8

— Jean Paul Laurent (@jeanpaullaurent) October 15, 2022