Παρίσι: Ενας νεκρός και μία τραυματίας από πυροβολισμούς έξω από νοσοκομείο

Δύο πολίτες δέχθηκαν πυρά από όπλο μπροστά από ένα νοσοκομείο στο Παρίσι, με τον έναν από τους δύο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες να είναι νεκρός και ο άλλος τραυματίας. Ο δράστης διέφυγε με μοτοσικλέτα, ενώ δεν είναι ακόμη γνωστά τα κίνητρα της επίθεσης. Το τηλεοπτικό δίκτυο BFM μετέδωσε πως ο νεκρός είναι άνδρας και η τραυματίας γυναίκα που εργαζόταν ως φρουρός ασφαλείας στο νοσοκομείο.

Το νοσοκομείο, που βρίσκεται στο 16ο διαμέρισμα, είναι επίσης κέντρο εμβολιασμού κατά της COVID-19.

#BREAKING One dead in shooting outside Paris hospital, one injured: police source pic.twitter.com/qIMXG8Gvsr

— AFP News Agency (@AFP) April 12, 2021