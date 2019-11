Παρίσι: Δακρυγόνα, κανόνια νερού και συλλήψεις στα «Κίτρινα Γιλέκα» (vids)

Η γαλλική αστυνομία έκανε χρήση ενός κανονιού νερού, αλλά και δακρυγόνων σήμερα στο Παρίσι, προκειμένου να απωθήσει τους διαδηλωτές κατά την πρώτη ετήσια επέτειο των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων των «Κίτρινων γιλέκων».

Οι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε κάδους σκουπιδιών και πέταξαν πέτρες και μπουκάλια κατά των αστυνομικών, ενώ έστηναν οδοφράγματα.

Παράλληλα, αναποδογύρισαν δύο αυτοκίνητα, ενώ έβαλαν φωτιά σε μία μοτοσικλέτα και ένα άλλο αυτοκίνητο, προκαλώντας τη χρήση δακρυγόνων από τις αστυνομικές δυνάμεις, αλλά και του κανονιού νερού.

Η αστυνομία ανακοίνωσε 33 συλλήψεις.

Tear gas: #GiletsJaunes protesters clash with police in Paris on the 1-year anniversary of the start of the yellow vest protest pic.twitter.com/aQHlRYM4jP

— Bloomberg TicToc (@tictoc) November 16, 2019