Παρίσι: Ανέλαβε την ευθύνη για τη δολοφονική επίθεση ο 26χρονος Γαλλοϊρανός

Ο δράστης της επίθεσης με μαχαίρι, που στοίχισε τη ζωή σε έναν Γερμανοφιλιππινέζο τουρίστα το Σάββατο κοντά στον Πύργο του Άιφελ, «αποδέχεται πλήρως και αναλαμβάνει την ευθύνη για τις πράξεις του» και «όλα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι έδρασε μόνος», δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή προσκείμενη στην έρευνα.

Κατά τη διάρκεια της κράτησής του, που συνεχίζεται και σήμερα, ο 26χρονος Γαλλοϊρανός δικαιολόγησε την πράξη του ως «αντίδραση απέναντι στις διώξεις που υφίστανται οι μουσουλμάνοι σε όλο τον κόσμο», ενώ εμφανίστηκε «πολύ ψυχρός, κυνικός και αποστασιοποιημένος», πρόσθεσε αυτή η πηγή.

The Islamist who screamed "Allahu Akbar" while attacking tourists on the Quai De Grenelle in #Paris tonight was reportedly known to security services.

Identified locally as Armand Rajabpour-Miyandoab, he had been arrested in 2016 for planning a similar attack.

