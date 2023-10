Πάρις Χίλτον: Εξήγησε γιατί φόρεσε έξι διαφορετικά νυφικά την ημέρα του γάμου της

Η Πάρις Χίλτον μίλησε για τον γάμο της με τον Κάρτερ Ριμ κι αποκάλυψε πως όταν ήρθε η μεγάλη μέρα, δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να επιλέξει νυφικό.

Η 42χρονη σταρ μίλησε στη βρετανική Vogue κι ανέφερε αρχικά, ότι είχε έτοιμα 45 νυφικά για την ημέρα εκείνη. Φόρεσε ωστόσο, μόνο τα έξι.

«Στην πραγματικότητα, φόρεσα 6 νυφικά τη νύχτα του γάμου μου κι αυτό, επειδή είχα κυριολεκτικά 45 από αυτά», είπε χαρακτηριστικά.

Paris Hilton reveals she had 45 dresses prepared for her wedding:

“I actually wore six dresses the night of my wedding and it was because I literally had 45 of them. I tried to wear as many as possible.” pic.twitter.com/YqSMzCKDsC

— Pop Base (@PopBase) October 26, 2023