Παρεμβάσεις Χρ.Μπουκώρου για τα πρόστιμα σε καφενεία και το κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στην Ζαγορά

Με αφορμή τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν, τις τελευταίες ημέρες, σε ιδιοκτήτες παραδοσιακών καφενείων, για την παροχή υπηρεσιών take away, ο βουλευτής Μαγνησίας και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος Ν.Δ. Χρήστος Μπουκώρος κατέθεσε ερώτηση προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης.

Χαρακτηριστικά, ο βουλευτής Μαγνησίας επεσήμανε την ανάγκη έκδοσης ερμηνευτικής εγκυκλίου για το συγκεκριμένο ζήτημα, ώστε τα παραδοσιακά καφενεία να προσφέρουν υπηρεσίες take away κατά την περίοδο των απαγορευτικών μέτρων, με σκοπό τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των μικρών αυτών επιχειρήσεων.

Επίσης, αναφορά κατέθεσε ο βουλευτής προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Οικονομικών, σχετικά με την ενδεχόμενη παύση λειτουργίας του καταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς στην Ζαγορά.

Όπως επισημαίνει στην αναφορά του, το συγκεκριμένο τραπεζικό κατάστημα αποτελεί το μοναδικό στην ευρύτερη περιοχή του Ανατολικού Πηλίου – περιοχή με έντονη αγροτική και τουριστική δραστηριότητα – και η ενδεχόμενη παύση λειτουργίας των υπηρεσιών του αναμένεται να προκαλέσει σημαντικά προβλήματα σε όλο το φάσμα της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας των κατοίκων της περιοχής. Ενώ τόνισε την ανάγκη της απρόσκοπτης πρόσβασης των επαγγελματιών και των κατοίκων των ορεινών και δύσβατων περιοχών, όπως του Δήμου Ζαγοράς- Μουρεσίου, στις τραπεζικές υπηρεσίες.