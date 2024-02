Παράσταση «Η Τουρκομερίτισσα» στο Πολιτιστικό Κέντρο Ν. Ιωνίας

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον υποδέχεται το κοινό του Βόλου τις θεατρικές παραστάσεις που φιλοξενούνται σε χώρους πολιτισμού του Δήμου Βόλου και συγκεκριμένα στο θέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου Νέας Ιωνίας και στο «Αχίλλειον».

Η παράσταση «Βότκα Μολότοφ» που παρουσιάζεται στις 4 Μαρτίου είναι ήδη sold out και λόγω της μεγάλης συζήτησης σε συνεργασία με την εταιρεία παραγωγής, προγραμματίστηκαν δύο επιπλέον παραστάσεις στις 16 Απριλίου, εισιτήρια για τις οποίες προπωλούνται ήδη από την ηλεκτρονική πλατφόρμα more.com/.

Παράλληλα, λόγω τηλεφωνημάτων του κοινού της πόλης στην εταιρεία παραγωγής, άνοιξε ήδη η προπώληση εισιτηρίων για την παράσταση «Τουρκομερίτισσα» από την ηλεκτρονική πλατφόρμα πώλησης εισιτηρίων more.com/.

«Η Τουρκομερίτισσα» (βασισμένη στη ζωή της Μαρίκας Νίνου) σε κείμενο – σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά και την Ελένη Ουζουνίδου στον ομώνυμο ρόλο στο Δημοτικό Θέατρο της Νέας Ιωνίας, την Κυριακή 31 Μαρτίου:

Η Τουρκομερίτισσα διακρίθηκε σε δύο πανελλήνιους διαγωνισμούς:

Στον 41ο λογοτεχνικό διαγωνισμό της Π.Ε.Λ. (2022), όπου βρέθηκε στα 8 καλύτερα θεατρικά έργα της χρονιάς, παίρνοντας έπαινο από την Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών.

Στον 3ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πεζογραφίας «ΚΕΦΑΛΟΣ» (2023), όπου και πάλι βρέθηκε στα 8 καλύτερα θεατρικά έργα της χρονιάς, παίρνοντας έπαινο από το ιστορικό Λογοτεχνικό Περιοδικό της Κεφαλονιάς.

Λίγα λόγια για το έργο:

Η Μαρίκα Νίνου και ο Τζίμης Μάρκου συναντιούνται ξανά στη θρυλική ταβέρνα «Τζίμης ο Χονδρός» και μαζί ξεδιπλώνουν τη μυθιστορηματική ζωή της Τουρκομερίτισσας που έγραψε ιστορία στο ελληνικό τραγούδι. Η σκηνή μετατρέπεται σε ταβέρνα και οι θεατές σε θαμώνες και μάρτυρες των σημαντικότερων γεγονότων και των άγνωστων πτυχών της τραγικής ζωής της τραγουδίστριας.

Όλα αυτά με φόντο μια Ελλάδα που προσπαθεί να γιατρέψει τις πληγές της από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και τη Μικρασιατική καταστροφή. Πριν την διαλύσει ο δεύτερος παγκόσμιος, με την κατοχή, τον λοιμό, τον εθνικό διχασμό, τον εμφύλιο. Μια Ελλάδα όμως που ποτέ δεν σταματά να διασκεδάζει. Και να τραγουδάει. Γιατί η ζωή της Νίνου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πορεία του λαϊκού τραγουδιού, με την νυχτερινή ζωή της Αθήνας, το ρεμπέτικο και τα τραγούδια με τα οποία διασκεδάζουμε μέχρι και σήμερα.

Η Μαρίκα Νίνου, έζησε μια σύντομη, αλλά ταραχώδη ζωή. Ερωτεύτηκε πολύ, αγάπησε πολύ, πόνεσε πολύ. Ήταν μια γυναίκα ξεχωριστή, που η ζωή τη σμίλεψε. Ένα μοναδικό κράμα εκρηκτικής προσωπικότητας και τρομερής ευαισθησίας. Κι άφησε πίσω της μια κληρονομιά που αξίζει να αναγνωριστεί και να την μάθουν οι νεότερες γενιές.

Μια γλυκόπικρη παράσταση που αποτελεί φόρο τιμής στους πρόσφυγες της Μικρασιατικής καταστροφής και ειδικότερα στην Αρμένισσα τραγουδίστρια Ευαγγελία Αταμιάν, που ξεριζώθηκε από την πατρίδα της στην Μικρά Ασία, μεγάλωσε στην προσφυγούπολη της Κοκκινιάς, ξαναβαφτίστηκε Μαρίκα Νίνου και δοξάστηκε όσο καμία άλλη στην εποχή της.

Ο Δημήτρης Καρατζιάς και η Ελένη Ουζουνίδου συναντιούνται και πάλι, μετά την «Ψιλικατζού», που παρουσιάστηκε για 2 σεζόν στον Πολυχώρο Vault και αυτή τη φορά με μια αληθινή ιστορία. Για την ερμηνεία της, στην Ψιλικατζού, η Ελένη Ουζουνίδου ήταν υποψήφια για το Βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας στα Θεατρικά βραβεία Κοινού 2019 του Αθηνοράματος και πήρε το 3ο βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας στα Βραβεία Κοινού All4fun και το βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας από την Ακαδημία Ελληνικών Βραβείων Τέχνης.

Η παράσταση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα και την υποστήριξη του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Συντελεστές: Συγγραφέας / σκηνοθεσία: Δημήτρης Καρατζιάς, πρωτότυπη μουσική: Μάνος Αντωνιάδης, σκηνικό / κοστούμια: Κική Μαυρίδου, σχεδιασμός φωτισμών / Φωτογραφίες παράστασης: Χριστίνα Φυλακτοπούλου, trailer παράστασης: ORKI Productions, αφίσα παράστασης: Γιάννης Κεντρωτάς, πρόγραμμα παράστασης / κείμενο: Εκδόσεις Αιγόκερως, βοηθός σκηνοθέτη: Δήμητρα Κολλά, διεύθυνση παραγωγής: Δήμητρα Γεωργοπούλου, επικοινωνία / προώθηση παράστασης / οργάνωση περιοδείας: Νταίζη Λεμπέση, email [email protected], τηλέφωνο 6908502631, παραγωγή: Vault Theatre Plus.

Διανομή: Στον ρόλο της Μαρίκας Νίνου η Ελένη Ουζουνίδου και στον ρόλο του Τζίμη Μάρκου ο Δημήτρης Καρατζιάς.

Διάρκεια: 75’ (χωρίς διάλειμμα).

Τιμές εισιτηρίων: More.com και στο ταμείο του Θεάτρου γενική είσοδος 15 ευρώ, μειωμένο εισιτήριο 13 ευρώ (φοιτητές, σπουδαστές, κάτοχοι κάρτας πολυτέκνων, ΑμεΑ, κάτοχοι κάρτας ανεργίας).