Η παραλία της Σκοπέλου που «ερωτεύτηκε» σεΐχης του Κατάρ – Η προϊστορία με τον Αμπράμοβιτς και τα παζάρια

Ο λόγος για τον Χαμάντ Αλ Θάνι, συγγενή του εμίρη του Κατάρ και την την περίφημη παραλία Καστάνι της Σκοπέλο.

Ο εκατομμυριούχος πέρασε με την οικογένειά του ημέρες ξεκούρασης στις Σποράδες και με αυτόν τον τρόπο γνώρισε και την παραλία με γαλαζοπράσινα νερά Καστάνι στην οποία έχει γυριστεί και το Μamma Mia. Είναι το σημείο όπου η Τάνια τραγουδάει το »Does your mother know» και η Sophie με τον Sky ερωτευμένοι τραγουδούν το »Lay All Your Love on me».

Σύμφωνα με τη Real News, άνθρωποι του Χαμάντ αλ Θάνι φέρονται να έχουν επικοινωνήσει ήδη με τους ιδιοκτήτες μιας έκτασης που βρίσκεται ακριβώς πάνω από την παραλία.

Για τη συγκεκριμένη έκταση που σύμφωνα με πληροφορίες ανήκει σε γνωστή οικογένεια της Ελλάδας, είχε ενδιαφερθεί πριν από μερικά χρόνια και ο Ρομάν Αμπράμοβιτς με τις διαπραγματεύσεις να ναυαγούν την τελευταία στιγμή. Ο Ρώσος κροίσος είχε ενδιαφερθεί να αγοράσει εκτός από το συγκεκριμένο ακίνητο και ένα όμορο οικόπεδο. Το τελευταίο πωλούνταν προς 10 εκ.ευρώ με τον ιδιοκτήτη του όμως να αλλάζει τιμή μόλις έμαθε πως ο ενδιαφερόμενος ήταν ο Αμπράμοβιτς και να ζητάει 15.000.000. Οι εκπρόσωποι του Αμπράμοβιτς δυσαρεστήθηκαν και η αγοραπωλησία ναυάγησε.

Όλα αυτά τα γνωρίζει ο Χαμάντ Αλ Θάνι που φέρεται να έχει ξεκαθαρίσει πως δεν θα μπει σε παζάρια για την έκταση που τον ενδιαφέρει.

Η παραλία Καστάνι:

Πηγή: iefimerida