Παραιτείται ο επικεφαλής της Γερουσίας που είχε μείνει δύο φορές… άγαλμα σε συνεντεύξεις

Ο Μιτς Μακόνελ, ο μακροβιότερος επικεφαλής της Γερουσίας των ΗΠΑ στην ιστορία, ο οποίος διατήρησε την εξουσία του παρά τους δραματικούς κλυδωνισμούς στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα για σχεδόν δύο δεκαετίες, θα αποχωρήσει από τη θέση αυτή τον ερχόμενο Νοέμβριο. Πρόκειται για τον άνθρωπο ο οποίος είχε μείνει δύο φορές… άγαλμα το περασμένο καλοκαίρι σε συνεντεύξεις Τύπου προκαλώντας ανησυχία για την υγεία του.

Ο Μακόνελ, ο οποίος έκλεισε τα 82 του χρόνια την περασμένη εβδομάδα, πρόκειται να ανακοινώσει την απόφασή του την Τετάρτη όπως μεταδίδει το Associated Press. «Ένα από τα πιο υποτιμημένα ταλέντα της ζωής είναι να ξέρεις πότε είναι ώρα να προχωρήσεις στο επόμενο κεφάλαιο της ζωής», είπε σε δηλώσεις του συμπληρώνοντας πως «έτσι, στέκομαι σήμερα μπροστά σας … για να σας πω ότι αυτή θα είναι η τελευταία μου θητεία ως ηγέτης των Ρεπουμπλικανών στη Γερουσία».

Η απόφασή του σηματοδοτεί μια ισχυρή ιδεολογική μετάβαση που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, από το σήμα του Ρόναλντ Ρίγκαν του παραδοσιακού συντηρητισμού και των ισχυρών διεθνών συμμαχιών, στον φλογερό, συχνά απομονωτικό λαϊκισμό του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μακόνελ δήλωσε ότι σκοπεύει να υπηρετήσει τη θητεία του στη Γερουσία, η οποία λήγει τον Ιανουάριο του 2027, «αν και από διαφορετική θέση στην αίθουσα». Συνεργάτες δήλωσαν ότι η ανακοίνωση του Μακόνελ σχετικά με τη θέση του επικεφαλής δεν σχετίζεται με την υγεία του. Ο γερουσιαστής του Κεντάκι είχε διάσειση από μια πτώση πέρυσι και δύο δημόσια επεισόδια όπου το πρόσωπό του πάγωσε για λίγο ενώ μιλούσε.

Ο γερουσιαστής δεχόταν αυξανόμενες πιέσεις από την κατά καιρούς εχθρική πτέρυγα του κόμματός του που έχει ευθυγραμμιστεί σταθερά με τον Τραμπ. Οι δύο τους έχουν αποξενωθεί από τον Δεκέμβριο του 2020, όταν ο Μακόνελ αρνήθηκε να ανεχθεί το ψέμα του Τραμπ ότι η εκλογή του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν στην προεδρία ήταν προϊόν απάτης.

Αλλά ενώ οι επικριτές του Μακόνελ εντός του συνεδρίου του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος είχαν γίνει πιο δυνατοί, ο αριθμός τους δεν είχε αυξηθεί αισθητά, δείκτης της στρατηγικής και τακτικής ικανότητας του Μακόνελ και της ικανότητάς του να κατανοεί τις ανάγκες των συναδέλφων του Ρεπουμπλικανών γερουσιαστών. Ο Μακόνελ δεν έδωσε συγκεκριμένο λόγο για τη χρονική στιγμή της απόφασής του, την οποία μελετούσε επί μήνες, αλλά ανέφερε τον πρόσφατο θάνατο της μικρότερης αδελφής της συζύγου του ως μια στιγμή που τον ώθησε σε ενδοσκόπηση. “Το τέλος των συνεισφορών μου είναι πιο κοντά απ’ ό,τι θα προτιμούσα”, δήλωσε ο Μακόνελ.

Ο Τραμπ έχει τραβήξει το κόμμα σκληρά προς τα ιδεολογικά δεξιά, αμφισβητώντας μακροχρόνιες στρατιωτικές συμμαχίες όπως το ΝΑΤΟ, τις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες και πιέζοντας για μια αυστηρή καταστολή της μετανάστευσης, ενώ παράλληλα προσκολλάται στο ψεύδος ότι του έκλεψαν τις εκλογές το 2020.

Ο Μακόνελ και ο Τραμπ είχαν συνεργαστεί στην πρώτη θητεία του Τραμπ, αναμορφώνοντας το Ανώτατο Δικαστήριο και το ομοσπονδιακό δικαστικό σώμα με μια πολύ πιο συντηρητική εικόνα, καθώς και στη φορολογική νομοθεσία. Υπήρχαν όμως και τριβές από την αρχή, με τον Τραμπ να καταφέρεται συχνά εναντίον του γερουσιαστή.

Η σχέση τους έχει ουσιαστικά τελειώσει από τότε που ο Τραμπ αρνήθηκε να αποδεχθεί τα αποτελέσματα του εκλογικού σώματος. Αλλά η ρήξη βάθυνε δραματικά μετά την επίθεση στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021. Ο Μακόνελ απέδωσε ευθύνες και ευθύνες στον Τραμπ και δήλωσε ότι θα πρέπει να λογοδοτήσει μέσω του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης για τις πράξεις του.

Οι επικριτές του Μακόνελ επιμένουν ότι θα μπορούσε να είχε κάνει περισσότερα, μεταξύ άλλων να ψηφίσει υπέρ της καταδίκης του Τραμπ κατά τη δεύτερη δίκη για την παραπομπή του σε δίκη. Ο Μακόνελ δεν το έκανε, υποστηρίζοντας ότι εφόσον ο Τραμπ δεν ήταν πλέον στο αξίωμα, δεν μπορούσε να υποβληθεί σε μομφή.

Οι στιγμές που έμεινε… άγαλμα

Υπενθυμίζεται πως ο Μακόνελ είχε προκαλέσει ανησυχία για την κατάσταση της υγείας του όταν δύο φορές το περασμένο καλοκαίρι είχε μείνει… άγαλμα την ώρα συνέντευξης Τύπου.

Συγκεκριμένα σε συνέντευξη Τύπου τον περασμένο Αύγουστο, στο Κόβινγκτον του Κεντάκι, ο Μακόνελ, αρχικά φάνηκε ότι δυσκολευόταν να ακούσει την ερώτηση που του έκανε ένας δημοσιογράφος, για το αν θα είναι εκ νέου υποψήφιος για τη Γερουσία στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026. Στη συνέχεια όμως «πάγωσε» ενώ βρισκόταν στο βήμα, κοιτάζοντας το κενό και δεν μιλούσε επί περίπου 30 δευτερόλεπτα. Δεν φάνηκε επίσης να ανταποκρίνεται αμέσως όταν ένα μέλος του επιτελείου του τον πλησίασε για να τον ρωτήσει αν άκουσε την ερώτηση.

Mitch McConell, the 81-year-old Republican senator and minority leader, freezes again in front of reporters. What could be wrong with him? pic.twitter.com/y2bp5fEB0P

— Benjamin Butterworth (@benjaminbutter) August 30, 2023