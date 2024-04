Παραδοχή Νετανιάχου για το ισραηλινό χτύπημα σε μέλη ΜΚΟ στη Γάζα: «Αυτά συμβαίνουν σε καιρό πολέμου»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου παραδέχθηκε σήμερα (2/4) πως επτά συνεργάτες της αμερικανικής ΜΚΟ World Central Kitchen σκοτώθηκαν στη Γάζα από «ακούσιο» ισραηλινό πλήγμα.

«Δυστυχώς χθες (1/4), συνέβη ένα τραγικό περιστατικό, οι δυνάμεις μας έπληξαν ακούσια αθώους στη Λωρίδα της Γάζας», είπε, σε δήλωση που μεταδόθηκε από το νοσοκομείο Hadassah όπου υπεβλήθη το βράδυ της Κυριακής σε επέμβαση κήλης. «Αυτά συμβαίνουν σε έναν πόλεμο, θα το εξετάσουμε επισταμένα, βρισκόμαστε σε επαφή με τις κυβερνήσεις (των χωρών των ξένων που σκότωσε η ισραηλινή επίθεση) και θα κάνουμε τα πάντα για να μην ξανασυμβεί», πρόσθεσε.

«Ερευνούμε τις περιστάσεις από το τραγικό χθεσινό γεγονός»

Σήμερα (2/4) το πρωί, ο εκπρόσωπος του στρατού, ο υποναύαρχος Ντανιέλ Χαγκάρι, είχε εκφράσει «τα βαθύτερα συλλυπητήρια του ισραηλινού στρατού στις οικογένειες και στη μεγάλη οικογένεια του World Central Kitchen».

«Θα ξεκινήσουμε έρευνα προκειμένου να εξετάσουμε πιο βαθιά αυτό το σοβαρό συμβάν. Θα μας βοηθήσει να περιορίσουμε τον κίνδυνο να ξανασυμβεί ένα τέτοιο γεγονός», είπε επίσης.

«Το τραγικό γεγονός χθες βράδυ συνέβη εξαιτίας ενός πλήγματος του ισραηλινού στρατού και ερευνούμε τις περιστάσεις» δήλωσε ένας άλλος στρατιωτικός εκπρόσωπος, ο οποίος πρόσθεσε πως ο αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατηγός Χέρζι Χαλεβί «θα εξετάσει προσωπικά τα συμπεράσματα της αρχικής έρευνας απόψε».

Παγκόσμια κατακραυγή

Οι εργαζόμενοι της ΜΚΟ, κατάγονταν από την Αυστραλία, την Πολωνία, τη Βρετανία, ένας είχε διπλή υπηκοότητα ΗΠΑ και Καναδά και ένας Παλαιστίνιος.

Παρά το γεγονός ότι η WCK ενεργούσε σε συντονισμό με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, η αυτοκινητοπομπή της επλήγη την ώρα που αναχωρούσε από αποθήκη στην πόλη Ντέιρ αλ Μπάλα στη Λωρίδα της Γάζας, αφού είχε εκφορτώσει περισσότερους από 100 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας για τους Παλαιστίνιους του θύλακα.

The vehicle of the international aid workers and their Palestinian 🇵🇸 driver.

All murdered by the Israeli 🇮🇱 airstrike

Look at the precision of the strike. They have been targeted for bringing food to Gaza 🇵🇸

Their murders are part of the genocide.

pic.twitter.com/5bgIeaOyxh

— Howard Beckett (@BeckettUnite) April 2, 2024