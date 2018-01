Το πανό για τη Μακεδονία που κρέμασαν στην Τούμπα οι οπαδοί του ΠΑΟΚ

Την ώρα που στην παραλιακή λεωφόρο της Θεσσαλονίκης πραγματοποιείται το συλλαλητήριο για κατά της χρήσης του όρου «Μακεδονία» από την ΠΓΔΜ στο γήπεδο της Τούμπας οι φίλοι του ΠΑΟΚ έστειλαν το δικό τους μήνυμα.

Στην κεντρική κερκίδα του γηπέδου, θύρες 5,6, κρέμασαν το πανό που γράφει: «Macedonia is one and only and it’s here» (Η Μακεδονία είναι μία και μοναδική και είναι εδώ).

Από τα μεγάφωνα του γηπέδου ακούστηκε ο μακεδονικός ύμνος λίγο πριν την έναρξη του παιχνιδιού με τον Απόλλωνα Σμύρνης.

Το ίδιο πανό είχε κρεμαστεί στην Τούμπα και στον προηγούμενο εντός έδρας αγώνα πρωταθλήματος του ΠΑΟΚ κόντρα στον Λεβαδειακό.

Φωτογραφία και βίντεο: thestival.gr