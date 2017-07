Πάνω από 28.000 γυναίκες περίμεναν αυτό το παπούτσι σε λίστα αναμονής

Το brand Everlane δημιούργησε ένα παπούτσι που αμέσως αγκαλιάστηκε από χιλιάδες γυναίκες που μπήκαν σε λίστα αναμονής για να το αποκτήσουν. Κατασκευασμένο από μαλακό δέρμα ή εξαιρετικά απαλό suede, το παπούτσι διαθέτει τακούνι και λάστιχο που αγκαλιάζει το πόδι χωρίς να προκαλεί πόνο και τα συνήθη κόκκινα σημάδια από «χτύπημα».

Η λίστα αναμονής του αριθμούσε πάνω από 28.000 ενδιαφερόμενες και το σχέδιο έγινε αμέσως sold out. To κόστος του αγγίζει τα 145 δολάρια. Το it παπούτσι της εταιρείας Everlane με τις υψηλές πωλήσεις του επανακυκλοφορεί! Η μαύρη, δερμάτινη εκδοχή του είναι διαθέσιμη από τις 7 Ιουλίου, ενώ η κρεμ και κόκκινη εκδοχή του από τις 7 Αυγούστου.

Αν δεν θες πανύψηλα πέδιλα ή σανδάλια, αν θες άνεση αλλά και ύψος, τότε αυτά τα παπούτσια μπορούν να ικανοποιήσουν τις γυναικείες ανάγκες. Γίνονται κομμάτι των καθημερινών μας εμφανίσεων από το πρωί μέχρι βράδυ: στο γραφείο, στην απογευματινή βόλτα, στη βραδινή έξοδο.

In 5 days we'll be launching the most comfortable heels worldwide. 👠🌏#DayCollection A post shared by Everlane (@everlane) on Apr 5, 2017 at 7:07am PDT

Πηγή: bovary.gr