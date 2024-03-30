Πάνω από 150 εκπαιδευτικοί μετατέθηκαν στον νομό Μαγνησίας 

Σε πάνω από 150 ανέρχονται οι νηπιαγωγοί, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές που κατάφεραν και βάσει μοριοδότησης έλαβαν την πολυπόθητη μετάθεση για τη Μαγνησία. Οι μεταθέσεις ανακοινώθηκαν πριν λίγες μέρες και αναμένεται στο επόμενο χρονικό διάστημα η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών στα οργανικά κενά.
Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση μετατέθηκαν περίπου 65 εκπαιδευτικοί και στη δευτεροβάθμια περίπου 90.
Εντός ημερών θα γνωστοποιηθούν στους εκπαιδευτικούς τα οργανικά κενά στα σχολεία, προκειμένου να τα δηλώσουν και να καλύψουν τα κενά. Σε περίπου ένα μήνα θα ανακοινωθούν οι τοποθετήσεις τους.
Ο πρόεδρος του συλλόγου εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Μαγνησίας κ. Απόστολος Μούσιος τόνισε πως «πλέον οι δάσκαλοι αλλά και οι νηπιαγωγοί μπορούν και έρχονται με μετάθεση στη Μαγνησία συντομότερα σε σχέση με άλλα χρόνια, δηλαδή μέσα σε δύο με τρία χρόνια, όταν παλιότεροι συνάδελφοί τους χρειάζονταν και δέκα χρόνια. Αυτό είναι σημαντικό για να βρίσκονται κοντά στις οικογένειές τους. Επίσης με τον διπλασιασμό των μορίων στα σχολεία των Σποράδων καλύπτονται τα οργανικά κενά, καθώς είναι ένα κίνητρο για τους εκπαιδευτικούς για να τοποθετηθούν εκεί. Παράλληλα εμείς ζητούμε να υπάρξουν οργανικά και για τους καθηγητές ειδικοτήτων που βγαίνουν λειτουργικά υπεράριθμοι».
Ονόματα
εκπαιδευτικών
Τα ονόματα των εκπαιδευτικών που μετατέθηκαν στη Μαγνησία είναι τα εξής;
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
-Α’ Μαγνησίας: ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΕ05, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ06, ΣΤΑΥΡΟΥ ΟΥΡΣΟΥΛΑ ΠΕ08, ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΕ60, ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ60, ΚΑΡΒΕΛΗ ΑΘΗΝΑ ΠΕ60, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ60, ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ60, ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΕ60, ΑΛΒΙΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ70, ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ-ΤΖΑΜΙΛΑ ΠΕ70, ΓΑΛΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ70, ΓΙΑΒΡΟΥΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ70, ΓΟΥΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ70, ΓΩΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ70, ΔΕΛΑΠΟΡΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ70, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΕ70, ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70, ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ70, ΚΑΡΥΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70, ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70, ΚΕΦΑΛΑ ΘΑΛΕΙΑ ΠΕ70, ΚΟΡΙΤΣΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕ70, ΚΟΥΤΟΥΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ70, ΚΟΥΤΣΙΚΟΥΡΗ ΑΘΗΝΑ ΠΕ70, ΜΑΝΩΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕ70, ΜΠΑΪΚΟΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-, ΕΛΕΝΗ ΠΕ70, ΜΠΛΙΝΤΖΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΕ70, ΜΠΟΥΡΤΣΟΥΚΛΗ ΝΙΝΑ ΠΕ70, ΜΠΟΥΡΧΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ70, ΜΥΛΩΝΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΕ70, ΝΑΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ-ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΕ70, ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ70, ΠΕΡΟΥ ΦΟΥΛΑ ΠΕ70, ΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70, ΡΗΓΑ ΦΙΛΟΜΕΝΗ ΠΕ70, ΣΙΑΤΡΑΒΑΝΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ70, ΣΙΟΥΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-, ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ ΠΕ70, ΣΚΑΡΠΑ ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΕ70, ΣΟΛΔΑΤΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΕ70, ΣΠΥΡΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ70, ΧΑΣΑΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ70.
– Β’ Μαγνησίας: ΗΛΙΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ60, ΚΑΡΚΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΠΕ60, ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ60, ΚΟΥΜΑΣΙΤΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ – ΜΑΡΙΑ ΠΕ60, ΡΕΦΕΝΕ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΕ60, ΣΑΒΒΑ ΜΑΧΗ ΠΕ60, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ70, ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ70, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ70, ΓΚΕΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ70, ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ70, ΚΑΤΑΡΑΧΙΑ ΜΙΧΑΕΛΑ ΠΕ70, ΜΑΝΩΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ70, ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70, ΤΣΑΚΝΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ70, ΤΣΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ70, ΦΛΟΚΑ ΕΥΤΕΡΠΗ ΠΕ70,
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
-Μεταθέσεις γενικής: ΑΓΟΡΑΤΣΙΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕ02, ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΑΔΑΜ ΠΕ04.02, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ86, ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΠΕ80, ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΠΕ79.01, ΒΑΡΘΟΛΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ04.01, ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΤΡΙΑΔΑ ΠΕ02, ΒΛΑΧΑΒΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ88.04, ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΕ02, ΓΑΛΗΝΙΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ11, ΓΑΡΓΑΛΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΠΕ79.01, ΓΕΡΟΦΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ86, ΓΙΑΤΑΓΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ03, ΓΚΑΜΠΡΑΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ03, ΓΚΑΝΤΙΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ87.02, ΓΚΟΛΤΣΟΥ ΘΩΜΑΗ ΤΕ02.02, ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΕ04.04, ΓΩΓΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ06, ΔΕΛΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ80, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΙΑ ΠΕ86, ΚΑΛΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ86, ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΪΑ ΠΕ87.03, ΚΑΤΣΙΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ84, ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ87.02, ΚΛΙΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ01, ΚΟΥΚΟΤΣΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ01, ΚΟΥΡΣΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ02, ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΠΕ02, ΛΙΑΠΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ04.01, ΛΙΒΟΓΙΑΝΝΗ ΘΩΜΑΗ ΠΕ80, ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ02, ΜΕΜΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ11, ΜΗΤΣΙΚΩΣΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ82, ΜΙΧΑΛΑΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ11, ΜΠΑΓΚΟΥΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ86, ΜΠΕΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ02, ΜΠΟΣΝΑΚΗ ΝΙΚΗ ΠΕ02, ΝΕΡΑΝΤΖΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ84, ΠΑΝΑΓΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΕ02, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΔΟΤΗ ΠΕ04.04, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ05, ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ01, ΠΑΠΑΚΡΙΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ01, ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11, ΠΑΡΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ01, ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ90, ΠΛΗΚΑΔΙΤΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΠΕ04.01, ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ87.09, ΡΗΤΑΣ ΒΑΪΟΣ ΠΕ86, ΣΔΡΟΥΛΙΑ ΑΝΝΑ ΠΕ02, ΣΙΑΤΡΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02, ΣΙΜΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΠΕ02, ΣΙΟΥΤΚΑ ΑΘΗΝΑ ΠΕ03, ΣΚΥΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΕ04.01, ΤΑΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ02, ΤΖΙΑΤΖΙΟΥ ΖΩΗ ΠΕ02, ΤΖΙΝΙΚΟΥ ΟΛΓΑ ΠΕ80, ΤΣΙΑΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02, ΤΣΙΟΥΡΒΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ11, ΤΣΙΡΩΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΕ80, ΤΣΟΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ82, ΦΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ83, ΧΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ03, ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ02, ΧΙΩΤΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΕ04.01.
-Μεταθέσεις ΔΕΣΚΕ: ΓΚΕΡΛΙΩΤΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΕ88.02, ΕΛΗΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ78, ΖΩΒΟΪΛΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΠΕ79.01, ΚΕΚΕΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΕ80, ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02, ΜΠΡΟΖΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ88.01, ΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02, ΝΤΙΝΤΟΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ03, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ03, ΠΑΡΙΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02, ΣΠΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ04.02, ΤΖΟΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ04.01, ΤΣΙΠΕΛΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΠΕ11, ΦΡΑΚΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ03.
Μεταθέσεις Μουσικά: ΑΓΓΕΛΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΠΕ04.01, 712520 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΝΝΑ ΠΕ04.04, 210537 ΛΑΖΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ06, 204195 ΦΑΡΜΑΚΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ11.