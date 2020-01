Πανικός στον Καναδά: Σήμαναν συναγερμό σε πυρηνικό εργοστάσιο… κατά λάθος

Περιστατικό στον πυρηνικό σταθμό του Πίκερινγκ στο Οντάριο του Καναδά προκάλεσε συναγερμό στις αρχές της χώρας, ενώ έχει ήδη αποσταλεί προληπτικά μαζικό μήνυμα προειδοποίησης, μέσω κινητών, σε χιλιάδες πολίτες.

Ωστόσο, το σήμα κινδύνου αποδείχθηκε πως δεν είχε αντίκρισμα, σύμφωνα με την Ontario Power Generation, αφού το όλο περιστατικό σημειώθηκε κατά λάθος. «Ο συναγερμός, όπως αναφέρει η Pickering Nuclear, χτύπησε κατά λάθος. Δεν συντρέχει κανένας κίνδυνος για τους πολίτες ή για το περιβάλλον», όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά μέσω Twitter.

Important update: the alert regarding #Pickering Nuclear was sent in error. There is no danger to the public or environment.

— Ontario Power Gen (@opg) January 12, 2020