Πανικός σε πτήση της Delta έπειτα από ελεγχόμενη πτώση 30.000 ποδιών σε 8 λεπτά

Μπορεί η πτώση του αεροσκάφους της Delta να ήταν ελεγχόμενη από τους δύο πιλότους του αεροπλάνου, αλλά όταν η πτήση 2353 βρέθηκε από τα 39.000 πόδια στα 9.975 σε μόλις 8 λεπτά οι επιβάτες πραγματικά πίστεψαν πως ήρθε το τέλος.

Το αεροπλάνο της Delta Airlines απογειώθηκε από το αεροδρόμιο της Ατλάντα την Τετάρτη (18/9) με προορισμό το Φορτ Λοτερντέιλ, αλλά ποτέ δεν έφτασε στις ακτές της Φλόριντα. Περίπου στα μισά της διαδρομής και για αδιευκρίνιστο ακόμα λόγο, οι δύο πιλότοι αποφάσισαν να ρίξουν το αεροσκάφος κατά 30.000 πόδια εξαιτίας ενός προβλήματος που προέκυψε με την πίεση της καμπίνας.

Τα αεροπλάνα πετάνε σε ύψος 33.000 με 42.000 πόδια καθώς ο αέρας είναι αρκετά «λεπτός» κάτι που βοηθά ώστε να καταναλώνουν πολύ λιγότερη ενέργεια και καύσιμα για να ολοκληρώσουν μία διαδρομή. Το πρόβλημα, όμως, που είδαν οι δύο πιλότοι στις ενδείξεις τους σχετικά με την πίεση της καμπίνας, τους ανάγκασε να ρίξουν απότομα το αεροσκάφος ώστε να μην υπάρξει κανένα περαιτέρω πρόβλημα. Επρόκειτο δηλαδή για μία κίνηση που είναι εκπαιδευμένοι να κάνουν σε τέτοιες συνθήκες χωρίς κίνδυνο αλλά φυσικά αυτό δεν το γνώριζαν οι επιβάτες.

Οι τελευταίοι ένιωσαν ξαφνικά το αεροπλάνο να πέφτει με μεγάλη ταχύτητα και τις μάσκες οξυγόνου να πέφτουν από την οροφή κάτι που ολοκλήρωσε το σκηνικό πανικού που είχε αρχίσει ήδη να δημιουργείται. Άδικα προσπαθούσε η αεροσυνοδός να κρατήσει ψύχραιμους τους επιβάτες λέγοντας από το μικρόφωνο: «Do not panic! Do not panic» (σ.σ. Μην πανικοβάλλεστε! Μην πανικοβάλλεστε).

Χαρακτηριστικό του τρόμου που επικράτησε στην καμπίνα του αεροσκάφους είναι τα βίντεο που δημοσίευσαν στα κοινωνικά δίκτυα οι επιβάτες της Delta Airlines με αρκετούς από αυτούς να τηλεφωνούν στους δικούς τους ανθρώπους για να τους αποχαιρετήσουν! Τελικά, το αεροπλάνο προσγειώθηκε στην Τάμπα χωρίς κανένα άλλο πρόβλημα, οι επιβάτες αποζημιώθηκαν από την εταιρεία και πέταξαν στον προορισμό τους και όπως ανακοίνωσε η Delta: «Θα ερευνήσουμε ποιο ήταν το πρόβλημα. Το αεροπλάνο βρίσκεται ήδη στα χέρια των μηχανικών».

