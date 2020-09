Πανευρωπαϊκή περιοδεύουσα έκθεση κοσμήματος στο ΙΙΕΚ Δήμου Βόλου

Στο πλαίσιο του προγράμματος Εrasmus+ «the future is our jewel» πραγματοποιείται περιοδεύουσα πανευρωπαϊκή έκθεση στον χώρο του ΙΙΕΚ Δήμου Βόλου, που αποτελείται αποκλειστικά από σπουδαστικές εργασίες με θέμα «Τον αέρα» σε σχέση με το παρόν, τις τεχνικές και τα υλικά που χρησιμοποιούνται στο Κόσμημα σήμερα και η οποία θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου.

Το έργο Erasmus+ «Το μέλλον είναι το κόσμημά μας» («The future is our jewel») συγκεντρώνει 6 σχολές εταίρους γύρω από ένα κοινό αντικείμενο, τη δημιουργία κοσμημάτων, των οποίων η πολιτιστική κληρονομιά και η επαγγελματική ιστορία είναι διαφορετικές.

Το τμήμα Κοσμήματος του Δημοτικού ΙΙΕΚ Βόλου συμμετέχει με 15 έργα σπουδαστριών.

Λόγω της κατάστασης των έκτακτων μέτρων περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (Covid-19), δεν θα πραγματοποιηθούν εγκαίνια. Η είσοδος είναι ελεύθερη και η προσέλευση του κοινού θα γίνεται στις ώρες λειτουργίας της σχολής (Ρήγα Φεραίου 1 & Χείρωνος) 9.00 με 15.00 τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα προστασίας όπως ορίζονται. Πληροφορίες παρέχονται καθημερινά από το τηλ. 2421056446.