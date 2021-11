Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Πρώτο βραβείο για αποτροπή βλαβών στα τσιπ υπολογιστών

Το πρώτο βραβείο σε διεθνή διαγωνισμό για τη σχεδίαση με τη βοήθεια υπολογιστή έλαβε ο αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Νέστωρ Ευμορφόπουλος.

Ο ίδιος συμμετείχε σε μια ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου της Μινεσότα όντας για μερικούς μήνες επισκέπτης καθηγητής εκεί. Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μελέτησε το θέμα της ηλεκτρομετανάστευσης στα τσιπάκια.

Σε ανακοίνωσή του το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανέφερε πως ο αναπληρωτής καθηγητής Νέστωρ Ευμορφόπουλος έλαβε το βραβείο William J. McCalla Award 2021 για την καλύτερη εργασία στην περιοχή του σχεδιασμού με τη βοήθεια υπολογιστή (Computer-Aided Design). Η εργασία με τίτλο «Analytical Modeling of Transient Electromigration Stress Based on Boundary Reflections» εκπονήθηκε σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου της Μινεσότα (εν μέρει, κατά τη διάρκεια της παραμονής του καθηγητή Ευμορφόπουλου εκεί, ως επισκέπτη καθηγητή), και παρουσιάστηκε στο κορυφαίο ετήσιο διεθνές συνέδριο IEEE/ACM International Conference on Computer-Aided Design (ICCAD) που έλαβε χώρα κατά το διάστημα 1-4 Νοεμβρίου.

Στην εργασία αυτή ο καθηγητής Ευμορφόπουλος και οι συνεργάτες του παρουσιάζουν μια πρωτοποριακή μέθοδο ανάλυσης του φαινομένου ηλεκτρομετανάστευσης (electromigration) ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, η οποία είναι για πρώτη φορά εφαρμόσιμη σε επίπεδο πλήρους κυκλώματος, και αναμένεται να παίξει κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό ολοκληρωμένων κυκλωμάτων μακροπρόθεσμης αξιοπιστίας, με ιδιαίτερη σημασία σε εφαρμογές με εκτιμώμενη διάρκεια ζωής μεγαλύτερη των 10 ετών, σε τομείς όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, η αεροδιαστημική, τα βιοεμφυτεύματα, οι τηλεπικοινωνιακές υποδομές επόμενης γενιάς κλπ. Η εργασία αυτή αποτελεί τη βάση για ευρύτερη μακροχρόνια συνεργασία του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής του Τμήματος ΗΜΜΥ (https://erl.e-ce.uth.gr/) με το Πανεπιστήμιο της Μινεσότα».

Ο κ. Ευμορφόπουλος που δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη εργαλείων, αλγορίθμων, μαθηματικών τεχνικών για ανάλυση και σχεδίαση δήλωσε πως «η ερευνητική εργασία εκπονήθηκε με ερευνητές του πανεπιστημίου της Μινεσότα. Υπάρχει ένα φαινόμενο που μελετήσαμε και είναι η ηλεκτρομετανάστευση που αποτελεί το νούμερο ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να αντιμετωπίσουν τα τσιπάκια στο μέλλον, καθώς μπορεί να τα προκαλέσουν διάφορες βλάβες. Καθώς ρέει το ρεύμα μέσα στα τσιπάκια, αναπτύσσουν τα ηλεκτρόνια πολύ μεγάλες ταχύτητες και συμπαρασύρουν μαζί τους τα άτομα του μετάλλου. Αυτό μπορεί να προκαλέσει σε διάστημα 10-20 ετών τρύπες, και έτσι ο αγωγός θα κοπεί τελείως. Αυτό είναι σημαντικό για τσιπάκια που μπορούν να δουλεύουν για 10-20 χρόνια και αφορά στην αυτοκινητοβιομηχανία, τα βιοεμφυτεύματα, τις τεχνολογικές υποδομές. Για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου, επινοήσαμε κάποια φυσικά μοντέλα που αποτρέπουν τις βλάβες στα τσιπ μετά από δέκα ή 20 χρόνια και τα οποία θα θέλουμε να δουλεύουν».