Παναγία των Παρισίων: Ψάχνουν όλοι το μπαμπά με το κορίτσι που έπαιζαν λίγο πριν την καταστροφή

Μία φωτογραφία που τραβήχτηκε περίπου μισή ώρα πριν ξεσπάσει η πυρκαγιά στην Παναγία των Παρισίων είναι όπως φαίνεται και η τελευταία πριν την καταστροφή και για τους νομοθέτες του… διαδικτύου κρίθηκε πως έχει ιστορική σημασία. Μάλιστα απεικονίζει ένα μπαμπά με το παιδάκι του σε μία ανέμελη στιγμή και μέχρι και το BBC μπήκε στην κούρσα της αναζήτησης του μπαμπά με το κοριτσάκι

Όλα ξεκίνησαν από την ανάρτηση της 23χρονης τουρίστριας Μπρουκ Γουίνδσορ που από την πρώτη στιγμή χαρακτηρίστηκε «ιστορική». Τα υπόλοιπα έγιναν… μόνα τους. Πάνω από 100.000 άτομα έχουν κάνει share τη φωτογραφία ενώ έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 194.000 like.

I took this photo as we were leaving #NotreDame about an hour before it caught on fire. I almost went up to the dad and asked if he wanted it. Now I wish I had. Twitter if you have any magic, help him find this 🙏🏼 pic.twitter.com/pEu33ubqCK

— Brooke Windsor (@brookeawindsor) April 16, 2019