Παλαιστίνη: 9 νεκροί, εκ των οποίων 3 παιδιά, σε βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας

Eννέα Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στα αεροπορικά πλήγματα που εξαπέλυσε το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα. Μεταξύ των νεκρών είναι και τρία παιδιά. Λίγο νωρίτερα, Παλαιστίνιοι υγειονομικοί ανέφεραν ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί ακόμη τραυματίστηκαν σε αυτούς τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς.

Nωρίτερα σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης του Ισραήλ, εκτοξεύθηκαν πύραυλοι από τη Λωρίδα της Γάζας, ενώ ένας Ισραηλινός πολίτης στο νότιο τμήμα της χώρας έχει τραυματιστεί από αντιαρματική ρουκέτα η οποία έπεσε στο αυτοκίνητό του.

Η Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη για την εκτόξευση μιας ρουκέτας. Μάλιστα ένας αυτόπτης μάρτυρας του Reuters ανέφερε πως άκουσε τρεις εκρήξεις στο κεντρικό Ισραήλ. Εκατοντάδες Εβραίοι πιστοί εκκένωσαν το απόγευμα της Δευτέρας το Δυτικό Τείχος, γνωστό και ως Τείχος των Δακρύων, στην Ιερουσαλήμ, μετά τις συγκρούσεις που προηγήθηκαν το πρωί στην Πλατεία Τεμενών και έπειτα από ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν από τη Λωρίδα της Γάζας στο Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

«Μόλις ήχησε συναγερμός στην Ιερουσαλήμ. Οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν αρχίσει να απομακρύνουν εκατοντάδες ανθρώπους» που είχαν συγκεντρωθεί στο Τείχος και να τους μεταφέρουν σε ασφαλέστερα μέρη, ανέφερε η αστυνομία.

JUST IN – Hamas launches multiple rockets towards central Israel, #Jerusalem minutes after the 6pm ultimatum ended.pic.twitter.com/KgYvlIr6bh

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) May 10, 2021