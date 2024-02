Παιδί θαύμα: Ο 8χρονος κέρδισε 38χρονο γκραν μετρ στο σκάκι! Έσπασε κάθε ρεκόρ

Στα οκτώ του χρόνια, , ο Ashwath Kaushik έγραψε ιστορία την Κυριακή, καθώς έγινε ο νεότερος παίκτης που κέρδισε ποτέ έναν γκραν-μάστερ σκακιού σε παρτίδα κλασικού τουρνουά.

Από ρεκόρ σε ρεκόρ

Ο νεαρός, ο οποίος ζει στη Σιγκαπούρη, πέτυχε το κατόρθωμα αφού νίκησε τον Πολωνό Jacek Stopa, 37 ετών, στον τέταρτο γύρο του Burgdorfer Stadthaus Open στην Ελβετία.

Το προηγούμενο ρεκόρ είχε σημειωθεί μόλις τον περασμένο μήνα από τον οκτάχρονο τότε Leonid Ivanovic – ο οποίος έγινε ο πρώτος παίκτης κάτω των εννέα ετών που νίκησε έναν γκραν-μέτρ σε κλασική παρτίδα – αλλά ο Ashwath ήταν πέντε μήνες μικρότερος από τον Σέρβο όταν νίκησε τον Stopa, σύμφωνα με το Chess.com.

«Ένιωσα πραγματικά συναρπαστικά και καταπληκτικά, και ένιωσα περήφανος για τον τρόπο που έπαιξα, ειδικά επειδή ήμουν χειρότερος σε ένα σημείο, αλλά κατάφερα να επανέλθω από αυτό», δήλωσε ο Kaushik στο Chess.com μετά τη νίκη επί του Stopa.

Γεννημένος στην Ινδία το 2015, ο Ashwath έχει ήδη γίνει γνωστός αφού κέρδισε πολλά νεανικά τουρνουά σε όλο τον κόσμο – κυρίως έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής Rapid κάτω των 8 ετών το 2022, σύμφωνα με το Chess.com.

