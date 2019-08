Παιχνίδι «σοβαρού σκοπού» στη Μακρινίτσα

Με τη διοργάνωση ενός «παιχνιδιού σοβαρού σκοπού (serious game)» με τίτλο “Why So Serious”, ολοκληρώνονται οι εργασίες του τρίτου Pelion Summer Lab for Cultural Theory and Experimental Humanities, στη Μακρινίτσα Πηλίου.

Η έννοια του παιχνιδιού αποτέλεσε ένα από τα κεντρικά ζητήματα που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο των φετινών σεμιναρίων που είχαν ως γενικό τίτλο “Data and Power” και την Παρασκευή 30 Αυγούστου θα πάρει τη μορφή δημόσιας παρουσίασης στην κεντρική πλατεία της Μακρινίτσας.



Το παιχνίδι αυτό θα χωρίζεται σε διαφορετικά μέρη: Το “Youmanji” θα είναι ένα διαδραστικό παιχνίδι που θα καλεί τους παίκτες του να χαθούν μέσα στον κόσμο και να σκεφτούν σχετικά με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ το “SoundChain” πρόκειται να έχει τη μορφή ενός βιωματικού παιχνιδιού – παραμυθιού επιστημονικής φαντασίας όπου οι παίκτες θα πρέπει να ανακαλύψουν και να ανασυνθέσουν συλλογικά ένα ηχοτοπίο που έχει περιπέσει σε λήθη. Η δράση θα ξεκινήσει από το “DataBoo”, μια προσομοίωση της άτυπης συμφωνίας ανταλλαγής προσωπικών δεδομένων μεταξύ χρηστών και διακομιστών του διαδικτύου. Τέλος, το “SpookieCookie” θα είναι μία περφόρμανς που θα διαχέεται στα σοκάκια της Μακρινίτσας, μια διασκεδαστική αλληγορία της στόχευσης του μάρκετινγκ στο διαδίκτυο. Αυτή η δημόσια εκδήλωση απευθύνεται σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα, τους κατοίκους του χωριού και τους επισκέπτες που θέλουν να πάρουν μια μικρή γεύση για όσα συζητήσαμε τις τελευταίες δέκα μέρες.

Το Pelion Summer Lab for Cultural Theory and Experimental Humanities αποτελεί μία πρωτοβουλία του Εργαστηρίου Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και τα τρία τελευταία χρόνια συγκεντρώνει στην ευρύτερη περιοχή του Πηλίου το ενδιαφέρον φοιτητών/τριών και καθηγητών/τριών από ολόκληρο τον κόσμο. Ενδεικτικά τη φετινή χρονιά συμμετείχαν 35 φοιτητές/τριες και καθηγητές/τριες από 12 χώρες. Οι εργασίες φιλοξενήθηκαν στη συνεδριακή αίθουσα του πρώην Δημοτικού Σχολείου και υποστηρίχθηκαν από τη Δημοτική Ενότητα Μακρινίτσας του Δήμου Βόλου και τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων και Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.pelionsummerlab.net