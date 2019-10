Παγκόσμιος διαγωνισμός ρομποτικής για παιδιά – Το Πανεπιστήμιο διοργανωτής του περιφερειακού αγώνα για τη Θεσσαλία

Η 21η σεζόν του διαγωνισμού ρομποτικής και καινοτομίας FLL 2020 είναι γεγονός για τη Θεσσαλία. Πρόκειται για μια παγκόσμια διοργάνωση με τη μορφή διαγωνισμού και αφορά παιδιά ηλικίας 9 έως 16 ετών. Έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει την ανακαλυπτική μάθηση και την αγάπη για την επιστήμη και την τεχνολογία με τον πλέον διασκεδαστικό τρόπο, ενισχύοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη των παιδιών στις δυνατότητές τους κι ευνοώντας την ανάπτυξη πολύτιμων οριζόντιων δεξιοτήτων. Πρόκειται για μια συνεργασία της Μη Κερδοσκοπικής Οργάνωσης FIRST® (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) και του εκπαιδευτικού τομέα της LEGO® και διοργανώνεται κάθε χρόνο, από το 1998, σε περισσότερες από 80 χώρες παγκοσμίως. Το 2014 ο διαγωνισμός διοργανώθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό eduACT (Δράση για την Εκπαίδευση) με μεγάλη επιτυχία και από τότε διοργανώνεται κάθε Μάρτιο στη Θεσσαλονίκη, ενώ διεξήχθη τόσο στην Κύπρο, όσο και στη Βουλγαρία.

Για 3η συνεχόμενη χρονιά, τοπικός στρατηγικός συνεργάτης και διοργανωτής του περιφερειακού αγώνα για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ειδικότερα η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας (ΕΑΔΠ). Η πρώτη φορά που στην πόλη του Βόλου διεξήχθη ο σχετικός διαγωνισμός, ήταν το 2018 με τη συμμετοχή 100 παιδιών, ενώ πέρσι στη μεγάλη γιορτή επιστημών, καινοτομίας και τεχνολογίας που φιλοξένησε το παραλιακό συγκρότημα Παπαστράτου, διαγωνίστηκαν 12 ομάδες και πάνω από 300 παιδιά είχαν την ευκαιρία να εμπλακούν σε παράλληλες πρωτότυπες δραστηριότητες που προσέφεραν εθελοντές και εργαστήρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Όπως και κάθε χρόνο έτσι και φέτος, ο FLL δημοσιεύει μια πρόκληση, που βασίζεται σε ένα ρεαλιστικό επιστημονικό πρόβλημα. Κάθε Πρόκληση έχει τρία μέρη: Το Robot Game, το Project και τα Core Values. Ομάδες από δύο έως και δέκα άτομα, με τουλάχιστον έναν ενήλικο προπονητή, συμμετέχουν στην πρόκληση προγραμματίζοντας ένα αυτόνομο ρομπότ για να σκοράρουν πόντους στη θεματική πίστα (Robot Game), προτείνοντας λύσεις στο πρόβλημα που έχουν ανιχνεύσει (Project) και λειτουργώντας πάντα με βάση θεμελιώδεις αξίες (Core Values).

Πιο συγκεκριμένα, οι ομάδες θα πρέπει να: Αντιμετωπίσουν ερευνητικά προβλήματα που συναντούν οι σημερινοί επιστήμονες, να σχεδιάσουν, να χτίσουν, να τεστάρουν και να προγραμματίσουν ρομπότ χρησιμοποιώντας συγκεκριμένο εξοπλισμό, να εφαρμόσουν εποικοδομητικά μαθηματική και αλγοριθμική σκέψη, να αποκτήσουν κριτική σκέψη, ομαδικό πνεύμα και ικανότητες παρουσίασης, να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν την έννοια της ευγενούς άμιλλας.

Ωστόσο, οι θεμελιώδεις αξίες (Core Values) του FLL είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του διαγωνισμού και αυτό γιατί οι συμμετέχοντες μαθαίνουν ότι ο συναγωνισμός και το κοινό κέρδος δεν είναι δυο διαφορετικοί στόχοι και ότι η επιτυχία συνίσταται στους εξής πυλώνες:

Ανακάλυψη: Εξερευνούμε νέες ικανότητες και ιδέες. Καινοτομία: Χρησιμοποιούμε την καινοτομία και την επιμονή για να λύσουμε προβλήματα. Επιρροή: Εφαρμόζουμε ό,τι έχουμε μάθει για να βελτιώσουμε τον κόσμο.

Η θεματική του φετινού FLL με τίτλο «City shaper» πραγματεύεται όσα αφορούν μια σύγχρονη πόλη και τις συνθήκες ζωής για τους κατοίκους της. Όπως αναφέρεται και στην ανακοίνωση του πλαισίου δράσης για το 2020, οι αρχιτέκτονες σχεδιάζουν και κατασκευάζουν κτίρια, συνδυάζουν την επιστήμη και την τέχνη για να δημιουργήσουν κτίρια και δομές για τους πελάτες τους. Κάποιες φορές δημιουργούν νέα κτίρια και κάποιες άλλες επανασχεδιάζουν παλιά. Δουλεύουν ως ένα υποσύνολο μιας μεγαλύτερης ομάδας, όπως οι ομάδες που διαγωνίζoνται στον FLL. Οι μηχανολόγοι μηχανικοί, οι πολιτικοί μηχανικοί και οι μηχανικοί περιβάλλοντος σιγουρεύονται ότι ένα project ταιριάζει στην τοποθεσία του. Οι εργάτες που ασχολούνται με το κατασκευαστικό κομμάτι, όπως οι ηλεκτρολόγοι, οι υδραυλικοί και οι ξυλουργοί, αλλά και οι υπεύθυνοι έργου, σιγουρεύονται ότι η δουλειά δεν ξεπερνά τα χρονικά πλαίσια και τον προϋπολογισμό. Κάθε ρόλος είναι εξίσου σημαντικός για την ολοκλήρωση ενός έργου.

Ενόψει της διοργάνωσης του προκριματικού περιφερειακού διαγωνισμού για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ως στρατηγικός και αποκλειστικός συνεργάτης του FLL Greece, θα πραγματοποιήσει ενημερωτική συνάντηση και συνοπτική παρουσίαση του Διαγωνισμού, της πίστας και των φετινών αποστολών σε προπονητές και μέντορες που ενδιαφέρονται να δηλώσουν τις ομάδες τους. Η συνάντηση αυτή είναι ανοιχτή στο κοινό και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 3 Νοεμβρίου και ώρα 12 μ. στο Αμφιθέατρο του πρώην Γαλλικού Ινστιτούτου (Γ. Καρτάλη-Ροζού). Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 6944965406 (κ. Κούριας) και 2421074636 και 6974007962 (κ. Πρώιας).

H ομάδα TALOS του Παν/μίου Θεσσαλίας προσκαλεί το Σάββατο 9 Νοεμβρίου και την Κυριακή 10 Νοεμβρίου, μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίου σε ένα πρωτότυπο διήμερο κινηματογραφικό εργαστήρι. Οι μικροί κινηματογραφιστές θα επινοήσουν το δικό τους σενάριο, θα κατασκευάσουν τα δικά τους σκηνικά, θα μοντάρουν σκηνές και θα βιώσουν την απόλυτη εμπειρία της σκηνοθεσίας, δημιουργώντας τη δική τους ταινία Western.

«Στο πλαίσιο των εργαστηρίων μας, δίνουμε έμφαση στη βιωματική εμπλοκή παιδιών σε δραστηριότητες που βασίζονται στη STEAM/Making προσέγγιση. Ταιριάζουμε την τέχνη με τα εργαστήρια ρομποτικής και κυκλωμάτων ώστε τα παιδιά να αναπτύξουν ποικίλες δεξιότητες μέσα από συνδυασμό σύγχρονων και παραδοσιακών πρακτικών» αναφέρει η ομάδα στην πρόσκληση.

